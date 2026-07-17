Само в Русия: Хората умират на опашки за бензин

В Русия, на фона на тежката горивна криза, са регистрирани най-малко два смъртни случая на пенсионери, чакащи на бензиностанции. В град Лисва (Пермски край) 80-годишен мъж почина, докато чакаше на бензиностанция вечерта на 14 юли, според местното издание „Искра“. Според Министерството на здравеопазването на Пермския край, пристигнал екип на линейка е извършил реанимационни мерки, но не е успял да спаси пенсионера. Предварителната причина за смъртта е сърдечна недостатъчност.

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Не дочакват

По-рано в Петрозаводск (Република Карелия) 75-годишен шофьор почина, докато чакаше да зареди. ASTRA съобщава, позовавайки се на очевидци, че трагичният инцидент е станал близо до Републиканската болница. Министерството на вътрешните работи потвърди смъртта, но не уточни причината.

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Тези смъртни случаи на бензиностанции се случват на фона на широко разпространен недостиг на гориво, засягащ цяла Русия. Според източници на Ройтерс, запознати с въпроса, Русия е загубила приблизително 40% от капацитета си за рафиниране на петрол след украински удари с дронове. EA Analytics изчислява, че капацитетът за рафиниране на петрол през юли е спаднал до 3,91 милиона барела на ден - най-ниското ниво от 2005 г. насам и с 27% по-ниско от предходната година. Анализаторите на Energy Intelligence оценяват производството на още по-ниско - 3,58 милиона барела на ден, което може да е най-ниското ниво от 2002 г. насам.

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Неизползван капацитет

В момента, според Energy Intelligence месечният недостиг на петролни продукти се оценява на 400 000–600 000 тона. Официални ограничения върху продажбите на горива са наложени в повече от 40 региона, но според изчисленията на The Insider, различни ограничения и забрани са в сила в почти всички руски региони, както и в окупираните територии на Украйна.

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