"Границата между политиката и позора е много тънка": Севлиевски громи Радев за Украйна

Границата между политиката и позора е много тънка. Премиерът Румен Радев се опитва да се прави на Доналд Тръмп, който не харесва "Коалицията на желаещите". Това мнение изрази политическият анализатор Мирослав Севлиевски в ефира на Нова телевизия относно позицията на страната ни за Украйна. По думите му в продължение на повече от 30 години България ясно заявява, че принадлежи към Европа и че нейното място е в европейското семейство.

"Радев направи грешка, която министърът на външните работи поправи. Тя оправи работата", заяви Севлиевски относно подписаната в Киев декларация от страна на външния ни министър Велислава Петрова-Чамова. Още: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)

"Радев заслужава милост заради тази грешка и трябва да му простим, защото има грешки в думите, но няма грешки в делата", каза още Севлиевски.

Според политолога Мария Пиргова в Киевската декларация ясно е изразена подкрепа за Украйна и не може да се говори за противоречие във външната политика на страната. "Продължаваме да имаме интереси и връзки с Украйна", заяви тя. По думите ѝ "Коалицията на желаещите" няма конкретна юридическа стойност. Пиргова смята, че управляващите не изпращат различни сигнали, а техните послания се тълкуват по различен начин.

ОЩЕ: Калоян Методиев: Радев е лъжец и е приключил заради Украйна и бюджета (ВИДЕО)

Иво Инджов обаче изрази противоположна позиция. Според него от страна на премиера Радев и външния министър се подават крайно противоречиви послания. Той определи това като продължение на политически стил, започнал още по времето, когато Радев беше президент – пред съюзниците от Европейския съюз и НАТО да се дават едни сигнали, а пред избирателите в страната да се говори по различен начин. "Външната политика трябва да бъде комуникирана еднакво и у нас, и навън. Не трябва да има двойнственост", подчерта Инджов.

ОЩЕ: Какво всъщност сме подписали в Киев? МВнР с ново обяснение*