Левски може да диша спокойно - фундаментален играч за Веласкес остава на "Герена"

Столичният гранд Левски вече може да диша спокойно: Кристиан Димитров подписа нов договор и остава на "Герена"! Преди минути "сините" официално обявиха, че централният защитник е сложил подписа си под нов договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2028 година. От Левски подчертават, че новият контракт идва при подобрени условия за играча, а този ход е ключов за отбора в преследването на шампионската титла през пролетта.

Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски до лятото на 2028 г.

Бъдещето на Кристиан Димитров бе под въпрос, тъй като контрактът му с Левски изтичаше. Това създаде напрежение, че "сините" може да останат без основен централен защитник за пролетния дял от кампанията, а Хулио Веласкес и без това не разполага с много опции за центъра на отбраната си. Сега обаче Кристиан Димитров подписа нов договор с клуба и ще продължи да играе на "Герена", както го прави от края на 2022-ра насам.

Още: Веласкес разкри за няколко контузии и коментира загубата на Левски: Нормалното беше да спечелим с убедителен резултат

Кристиан Димитров има 91 мача за Левски, в които е отбелязал 8 гола. Централният защитник е част от националния отбор на България, с 22 мача и 1 гол за „лъвовете“. Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 година. "ПФК „Левски“ благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Димитров още много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха още от Левски.

Още: Левски договаря ново класно попълнение