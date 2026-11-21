Варненското дерби в Първа лига не предложи очакваното шоу. Отборите на Спартак Варна и Черно море завършиха наравно 0:0 в срещата си от 15-ия кръг на шампионата. Най-интересната ситуация на стадион "Спартак" се разигра в 21-а минута, когато отмениха гол на "моряците" заради засада. През останалата част от двубоя не се стигна до сериозни опасности пред двете врати. Така "соколите" остават на 7-а позиция във временното класиране, а Черно море - на 9-о място.

Без победител във варненското дерби между Спартак и Черно море

Двубоят започна спокойно, като в началните минути двата тима си размениха по един точен удар, но и в двете ситуации вратарите реагираха безпроблемно. Следващият по-интересен момент се разигра в 21-а минута, когато "моряците" излязоха напред в резултата. Тогава Георги Лазаров мушна топката между краката на Пламен Илиев и даде аванс на Черно море. Това попадение обаче беше отменено за много тънка засада на родния национал. В оставащата част от първото полувреме не се стигна до други сериозни опасности и така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Срещата продължи равностойно и през второто полувреме. След около час игра Жота Лопес засече добро центриране, но не намери очертанията на вратата на "соколите". Малко след това съдията прекъсна двубоя за кратко заради пирошоуто по трибуните на стадион "Спартак". Това сякаш остана най-интересното от дербито през втората част. За домакините предстои гостуване на Локомотив Пловдив в следващия кръг от шампионата. "Моряците" пък ще посрещнат Ботев Пловдив на "Коритото".

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