Русия привика полския посланик след ареста на руски археолог по искане на Киев

Русия връчи протестна нота на полския посланик Кшищоф Краевски заради задържането по искане на Украйна на руския археолог Александър Бутягин. Това съобщава днес руското Външно министерство.

Припомняме, че Бутягин бе арестуван в Полша на 4 декември 2025 г. Украйна го обвинява в незаконни разкопки и кражба на исторически ценности в Крим. След разпит, Варшавската окръжна прокуратура постанови Бутягин да остане под временен арест за срок от 40 дни. Още: Това е правна тирания: Кремъл с обвинение към Полша

Според Москва тези обвинения срещу Бутягин са "абсурдни" и настоява той да бъде освободен.