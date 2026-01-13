Бивш собственик на Левски: За първи път от 15 години „сините“ дават надежда на феновете

Един от бившите собственици на Левски коментира случващото се в отбора през последните месеци. Става въпрос за Томас Лафчис. Той говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че за първи път от 15 години „сините“ дават надежда на своите фенове, че могат да се борят за титлата в Първа лига. Лафчис бе категоричен, че в момента евентуалният триумф със златите медали зависи единствено от Хулио Веласкес и неговите момчета.

Бившият вратар също така обърна внимание на големия съперник на Левски – ЦСКА и мощната зимна селекция, която правят „армейците“. По думите му обаче това, че един клуб взима шест-седем нови футболисти, не означава, че тимът ще бъде успешен, тъй като много трудно се гради отбор.

„Дали ще спечелят титлата, си зависи изцяло от тях“

„Левскарската общност се надяваме това да се случи. За първи път от 15-ина години сините зимуват на върха и дават надежда на феновете. Дали ще успеят да спечелят титлата, си зависи изцяло от тях. Въпросът със селекцията зависи от треньора и спортно-техническото ръководство. От тях идва решението дали ще се разделят с някои футболисти и кои ще привлекат. Сега виждаме, че ЦСКА взима шест-седем нови играчи. Но това не означава, че като привличаш много футболисти, правиш голям отбор, защото такъв се гради трудно“.

„Винаги съм казвал, че един тим може да стане на ниво само ако тези състезатели три-четири години играят заедно. Да се направи силен колектив. Когато ги сменяш на всеки шест месеца, е трудно да се постигне. Който и ще да е треньор. Не знам какво е мнението на наставника на Левски и ръководството. Дали им трябват играчи и на кои позиции са им нужни нови, но това е от съществено значение за запазването на първата позиция“, обясни бившият собственик на Левски.

