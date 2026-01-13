Войната в Украйна:

Отбор в криза от Първа лига взима португалец, който не е играл от половин година

13 януари 2026, 09:07 часа 444 прочитания 0 коментара
Берое е един от традиционните отбори в Първа лига, но през този сезон „зелените“ изобщо не са в добра форма, като загубиха почти половината си мачове и са доста близо до последните места. Според колегите от „Dsport“ заралии ще привлекат португалският полузащитник Франсиско Варела като свободен агент. Той е дефанзивен халф и чрез него Берое иска да реши проблемите си в полузащитата.

Франсиско Варела е свободен агент от юли 2025 г.

Според информацията 25-годишният футболист е започнал подготовка с клуба от Сара Загора. Той играе като дефанзивен полузащитник, висок е 183 сантиметра, а за последно е играл през лятото на 2025 г. за португалския Портимонензе. В последния си сезон той записва 32 мача във втората дивизия, а от юли е свободен агент.

Франсиско Варела

Берое е на 4 точки от последния в Първа лига

Варела започва кариерата си в родния Кова Пиедаде през 2020 г. следва трансфер в кипърския ПОКС, а след това и в испанския Оуренсе. Завръща се в Португалия през зимата на 2023 г. със Сертаненсе, след това преминава в Пао Пинейро и накрая в Портимонензе. В момента Берое се намира на 13-то място в Първа лига, като загуби близо половината си мачове през Първия полусезон. „Зелените“ записаха 16 точки от 19 мача – 3 победи, 7 равенства и 9 загуби. Те са само на 4 точки от последния Добруджа.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Берое зимен трансферен прозорец Първа лига
