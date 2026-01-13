Лайфстайл:

Турция затяга правилата срещу тютюнопушенето

13 януари 2026, 12:20 часа 271 прочитания 0 коментара
Турция затяга правилата срещу тютюнопушенето

Забрана за тютюнопушенето в Турция и в онези части на кафенетата и ресторантите, които са с отварящ се покрив. Това предвижда проектозакон на Министерството на здравеопазването, съобщи онлайн изданието "Сьозджю", цитирано от БТА. Именно тази "вратичка" в законодателството често се използва като възможност за заобикаляне на забраната от страна на заведенията. Друга честа практика е скриването на пепелниците малко преди появата на проверяващите и изваждането им след като те си отидат.

ОЩЕ: Заради напрежението: Отменени полети от Турция до Иран

Без тютюнев дим

По информация на Анадолската агенция готвените промени са част от пакет от мерки, свързани с борбата със зависимостите. Сред тях са тютюнопушенето, дигиталната зависимост и затлъстяването.

Министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу подчерта, че промените ще направят мобилните екипи, които следят за спазването на забраната за тютюнопушене, по-активни, а поликлиниките за борба с тютюнопушенето и никотиновата зависимост ще разширят обхвата на дейността си.

"По този начин ще постигнем по-добри резултати в борбата със зависимостта към тютюневи изделия. Подготвяме законодателни промени, свързани с пушенето на закрито. Надявам се, че най-скоро ще пренесем това и в дневния ред на Меджлиса. С одобрението и на президента Реджеп Тайип Ердоган трябва да постигнем много по-добри резултати по този въпрос", заяви Мемишоглу.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Буря в Турция взе пет жертви, има ранени (ВИДЕА)

Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите работят и по съвместен законопроект, който ще обхване храните и съдържанието на захар в тях. Предвидено е също така семейните лекари и здравните центрове да бъдат по-активни в провеждането на политики за борба със затлъстяването и в поощряването на хората към здравословно хранене и активен начин на живот.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Турция Тютюнопушене цигари пушене на закрито тютюнев дим
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес