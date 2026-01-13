Турция затяга правилата срещу тютюнопушенето

Забрана за тютюнопушенето в Турция и в онези части на кафенетата и ресторантите, които са с отварящ се покрив. Това предвижда проектозакон на Министерството на здравеопазването, съобщи онлайн изданието "Сьозджю", цитирано от БТА. Именно тази "вратичка" в законодателството често се използва като възможност за заобикаляне на забраната от страна на заведенията. Друга честа практика е скриването на пепелниците малко преди появата на проверяващите и изваждането им след като те си отидат.

Без тютюнев дим

По информация на Анадолската агенция готвените промени са част от пакет от мерки, свързани с борбата със зависимостите. Сред тях са тютюнопушенето, дигиталната зависимост и затлъстяването.

Министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу подчерта, че промените ще направят мобилните екипи, които следят за спазването на забраната за тютюнопушене, по-активни, а поликлиниките за борба с тютюнопушенето и никотиновата зависимост ще разширят обхвата на дейността си.

"По този начин ще постигнем по-добри резултати в борбата със зависимостта към тютюневи изделия. Подготвяме законодателни промени, свързани с пушенето на закрито. Надявам се, че най-скоро ще пренесем това и в дневния ред на Меджлиса. С одобрението и на президента Реджеп Тайип Ердоган трябва да постигнем много по-добри резултати по този въпрос", заяви Мемишоглу.

Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите работят и по съвместен законопроект, който ще обхване храните и съдържанието на захар в тях. Предвидено е също така семейните лекари и здравните центрове да бъдат по-активни в провеждането на политики за борба със затлъстяването и в поощряването на хората към здравословно хранене и активен начин на живот.