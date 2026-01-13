Бонев опроверга твърденията на Терзиев за обществените поръчки

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев отговори на изказване на кмета на София Васил Терзиев, направено в ефира на Нова телевизия, в което градоначалникът заявява, че по време на участието на Бонев в управлението не е имало успешно завършени обществени поръчки и че в поръчките на районните кметове на партията масово липсват пределни цени.

"Веднага след това интервю изисках справка от районните кметове, членове на "Спаси София", тъй като съм съгласен, че не трябва да се прави компромис със защитата на обществения интерес", заяви в профила си във Facebook той.

Какво показва справката?

Район "Красно село" – проведени 65 обществени поръчки, от които 64 са с пределна (максимална) цена. Единственото изключение е доставка на електроенергия, при която цената е обвързана с официалната цена "ден напред" на КЕВР – без формално фиксиран таван, но с реално ценово ограничение.

Район "Подуяне" – проведени 45 обществени поръчки, от които 43 са с пределна цена. Едната от останалите отново е за електроенергия при същия регулиран механизъм. Другата е за текущ ремонт и поддръжка на улици, където поради методиката формално няма пределна стойност, но плащанията се извършват само след одобрени количествено-стойностни сметки от дирекция „Строителство" на Столична община.

Район "Връбница" – проведени 9 обществени поръчки, всички с пределна цена.

"Предвид тази информация (която е публична на сайта на АОП), считам че направените от г-н Терзиев коментари не отговарят на истината. Предполагам, че е бил подведен от своите ПР-и", заявява Бонев.

Той се обръща към кмета на София с молба - ако Столичната община забележи потенциални проблеми при работата на районните кметове, членове на "Спаси София", да се обръща към него, за да може да реагира.

"Също обръщам внимание, че общинските съветници не провеждаме обществени поръчки - това е изцяло в правомощията на администрацията по закон", добавя той.

