Левски няма спирка: вторият нов е в България, подписва съвсем скоро

След като спечели шампионската титла на България и си осигури място в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига, Левски показа, че знае каква работа трябва да свърши на трансферния пазар. “Сините“ вече имат първото си официално ново попълнение в лицето на Рейналдо, а според “O Jogo“ второто вече е в България, за да подпише своя договор. Става въпрос за анголеца Давид Кусо, който за малко да избере турския Самсунспор пред Левски.

Давид Кусо ще подпише с Левски за три години

От дни се знае, че Давид Кусо влиза в трансферните планове на Левски. Той се считаше за почти сигурен на “Герена“, докато турският Самсунспор не прояви интерес към него. Тогава присъединяването му към “сините“ изглеждаше под въпрос, но явно от Левски са успели да го привлекат. Според източниците Кусо е в България, за да подпише с шампиона. Столичният гранд се е договорил за условията на футболиста с неговите представители и той ще подпише договор за три години с клуба.

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Давид Кусо идва в Левски без пари

Още една хубава новина за Левски е, че Давид Кусо ще пристигне със свободен трансфер, тъй като договорът на Анголеца с досегашия му клуб Шавеш изтече. В тима от втората дивизия на Португалия Кусо игра като ляв бек от началото на сезона, а в края на кампанията се премести на дясното крило. Така той записа 30 мача, в които вкара 5 гола. Давид Кусо и първото ново попълнение за Левски през лятото Рейналдо са играли заедно и в Шавеш, където бразилецът беше под наем от Санта Клара през последния сезон.

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