Валежите в София ще започнат да преминават в сняг в ранния следобед в събота (28 ноември), като от неделя страната я очакват между два и пет ледени дни с температури, които изобщо няма да се вдигнат над нулата. Тази прогноза за времето направи в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев. Предстоящото застудяване е предизвикано от мощен антициклон от североизток, който ще донесе хладен и студен въздух над Балканите и цяла Източна Европа.

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По думите му в събота в София валежите първоначално ще са мокри, но скоро след обяд ще обърнат на сняг. Пътуващите – особено в събота следобед и по-късно, трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като застудяването ще е сериозно изпитание за пътната мрежа и екипите на терен, включително на прохода Петрохан, където се очакват навявания, както и заради заледяванията.

Рачев обърна внимание и на рисковете с неподготвени шофьори с летни гуми или неизправни чистачки, както и на сериозното натоварване на енергийната система и трудностите за хората без топла вода.

От неделя в Северна и Южна България ще има между два и пет ледени дни, а от 1 декември в отделни котловини минималните стойности ще паднат до минус 10–12 градуса. По морето и в северната част на крайдунавските райони ще духа силен вятър, а в планините поривите му ще надхвърлят 70–80, дори 90 км/ч. На най-високите върхове студът ще бъде брутален – с минимални температури около минус 25–26 градуса и максимални около минус 15 грауса.

Според Рачев студеното и поднормално време ще се задържи продължително – вероятно и след Никулден, и след 8 декември, като засега моделите сочат подобни ниски стойности поне до около 12 декември.