"Не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон, който е фен на Олимпик Марсилия. Даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани. Считам, че френският отбор трябва да бъде изхвърлен от турнирите", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след нападенията срещу привърженици на Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

Според него е възмутително да благодариш на френските власти. "Ще им благодарят, че са ни оказали медицинска помощ - те оставаше да ги оставят да умрат там, те са целите в кръв, каза Борисов.

Според него е похвално, че парламентът ще има декларация срещу насилието над българи във Франция.

Той определи акта като варварски акт и че реакцията на УЕФА трябва да е брутална, ако не искат утре това да се случи отново. "Ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на Левски и не ги изхвърлят - всичко това ще означава, че са клекнали на някого", заяви още Борисов.

Борисов се е чул и с директора на Левски, бивш национал, герой от САЩ 94 Даниел Боримиров.

"Говорих и с Боримиров снощи. Толкова се били уплашили, ми каза, да не ги убият буквално. Говорих с него, защото по някой път по мрежите има преувеличение", заяви още Борисов. ОЩЕ: "Видяхме сянката на "Хейзел"!" Бойко Борисов поиска най-тежките наказания за Марсилия след погрома над феновете на Левски

Прогресивно вдигане на данъците

Борисов коментира и данъците, като заговори за прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация и прогресивно обедняване.

Той изтъкна, че има данък върху придобиването на имоти и данък от придобиване на имоти. "Сиреч баща ти ти подарява имот, ти отиваш да плащаш данъкъ, за да могат погресивните да си карат БМВ-ата", каза лидерът на ГЕРБ.

Той отбеляза, че опозицията не е успяла да спаси ракията.

"Българите, което се оставиха да ги излъжат, няма как прогресивно гласувалите да понесат тези данъци - ще ги понесем всички", каза Борисов.

Обвиненията срещу бившия шеф на АПИ

Той коментира обвиненията срещу бивш шеф на АПИ и напомни, че това е било през 2019 г. "Сега сме 2027 г. какво да ви кажа. Радев като започне да отговаря за "Боташ", тогава аз ще обяснявам за шеф на АПИ през 2019 г.", каза още Борисов.

Той посочи, че така го е вбесил веднъж, че го карал с един тупан да ходи по селата да обяснява какво са направили. ОЩЕ: "Подписът ми стои само под документи в моите правомощия": Бивш шеф на АПИ проговори за разследването за 312 млн. лв.