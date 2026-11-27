След шоуто, което европейските клубни турнири, е време да се завърнем към местните първенства. По традиция петъка ни подготвя за изобилието от спорт през уикенда, като освен български и световен футбол, днес ще можем да наблюдаваме и тенис от най-високо ниво - 1/2-финалите на Купа Дейвис. Зимните спортове също превземат сцената. В света на Формула 1 е време за Гран при на Катар. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, бойни спортове и хокей на лед.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

9:15 Фигурно пързаляне: Гран при на Япония, Евроспорт 1

11:15 Ски бягане: Световна купа в Рука, Евроспорт 1

11:35 Moto GP: Гран при на Валенсия, Макс спорт 2

12:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Япония, Евроспорт 2

13:50 Ски бягане: Световна купа в Рука, Евроспорт 1

15:30 Формула 1: Гран при на Катар, Диема спорт 3

15:50 Moto GP: Гран при на Валенсия, Макс спорт 22

16:20 Северна комбинация, Световна купа в Рука, Евроспорт 1

17:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, Евроспорт 1

17:00 Тенис: Купа Дейвис, 1/2-финал, Нова спорт

17:00 Формула 2: Гран при на Катар, Диема спорт 3

18:30 Футбол: Първа лига, Локомотив София - Славия, Диема спорт

19:00 Формула 1: Гран при на Катар, Диема спорт 3

19:00 Тенис: Купа Дейвис, 1/2-финал, Нова спорт

19:05 Колокрос: Световна купа в Острова, Евроспорт 2

19:30 Фрийстайл ски, Световна купа в Инсбрук, Евроспорт 1

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Хайденхайм - Нюрнберг, Диема спорт 2

20:00 Хокей на лед: НХЛ, Бостън Бруинс - Торонто Мейпъл Лийфс, Макс спорт 2

20:35 Колокрос: Световна купа в Острова, Евроспорт 2

21:00 Тенис: Купа Дейвис, 1/2-финал, Нова спорт

21:30 Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Борусия Мьонхенгладбах, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, Венеция - Болоня, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Брест - ФК Париж, Диема спорт

22:00 Футбол: Висша лига, Нотингам Форест - Челси, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Леванте - Расинг Сантандер, Макс спорт 4

22:30 Cage Warriors 214: Галавечер в Манестър, Макс спорт 1

23:00 Хокей на лед: НХЛ, Анахайм Дъкс - Лос Анджелис Кингс, Макс спорт 2