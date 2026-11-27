Клипове в социалните мрежи показват различни потресаващи моменти от нападението на феновете на Олимпик "Марсилия" над малобройните привърженици на Левски, които пътуваха до стадион "Велодром", за да гледат на живо любимия си отбор за дългоочаквания мач от "Лига Европа". Мачът ще се запомни не толкова със случилото се на терена, колкото с бруталната агресия на французите и грозните сцени по трибуните, обиколили световните медии.

На едно от видеата се вижда как озверели французи налагат с юмруци и колани жена. Вижда се, че двама българи се опитват да я защитят, като единият я е прегърнал през гърба, а другият - фронтално.

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Огромен срам!

Майката на жената - Галина Миланова, публикува статус във Facebook относно кадрите, на които се вижда как дъщеря ѝ е налагана от френските агресивни фенове.

Източник: Галина Миланова/Facebook

Публикуваме текста без редакторска намеса:

**СРАМ! ОГРОМЕН СРАМ! ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТОВА?!**

Днес в Марсилия дъщеря ми и още много привърженици на Левски са били бити по време на футболен мач!

Искам да попитам всички, които носят отговорност за сигурността: КЪДЕ БЯХТЕ?! Кой трябваше да гарантира безопасността на тези хора? Кой ще поеме отговорност за случилото се?

Тези хора не са отишли в Марсилия, за да се бият. Отишли са да подкрепят любимия си отбор! Отишли са с шалове, знамена и любов към Левски! А вместо футболни емоции са получили насилие!

Като майка съм не просто възмутена – БЯСНА СЪМ! Няма по-страшно нещо от това да разбереш, че детето ти е нападнато, докато е отишло да подкрепи отбора, който обича.

И нека никой не се опитва да оправдава насилието с футбол, провокации или фенски пристрастия! НИЩО НЕ ОПРАВДАВА ПОСЕГАТЕЛСТВОТО НАД ЧОВЕК!

Искам ясни отговори! Искам разследване! Искам виновните да понесат отговорност! Не поредното мълчание, не поредното прехвърляне на вина и не поредното замитане на случая под килима!

**Футболът е страст, но животът и човешкото здраве са над всичко!**

На всички пострадали пожелавам сили и бързо възстановяване. А на дъщеря ми и всички сини сърца – приберете се живи и здрави у дома!

МОЖЕТЕ ДА ПОСЕГНЕТЕ НА ХОРАТА, НО НЯМА ДА УБИЕТЕ ЛЮБОВТА ИМ КЪМ ЛЕВСКИ!

**САМО ЛЕВСКИ!**

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