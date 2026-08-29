Левски отваря нова финансова страница: "Сините" представят новия си генерален спонсор

Левски ще представи новия си генерален спонсор във вторник, 1 септември, с което клубът официално ще постави началото на нов етап в отношенията си с един от най-важните си финансови партньори. "Сините" обявиха, че специалното събитие ще се проведе от 11:00 часа във ВИП залата на Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", като на него ще бъдат допускани представители на медиите с валидни журналистически карти.

Левски обявява новия генерален спонсор на 1 септември

Новината идва само ден след като Левски приключи шестгодишното си партньорство с досегашния генерален спонсор, който бе от хазартния сектор. В официалното си съобщение клубът определи компанията като един от трите ключови фактора, помогнали за финансовото стабилизиране на "сините" през последните години, заедно с феновете и работата на треньорите и служителите.

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Логото на новия спонсор вече е брандирано на "Герена"

Предстоящото представяне се очаква с особен интерес и заради спекулациите около името на новия партньор. Всъщност новият партньор вече е ясен, като отново ще бъде компания от хазартния сектор. Логото на въпросната хазартна компания бе мащабно брандирано върху фасадата на Сектор А на "Герена".

Смяната идва в изключително интересен момент за клуба. Левски е шампион на България, направи историческа европейска кампания и си гарантира участие в основната фаза на Лига Европа, където ще срещне отбори като Милан и Марсилия. Паралелно с това новият мажоритарен собственик Атанас Бостанджиев вече постави амбициозни цели за развитието на клуба и финансовото му бъдеще.

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