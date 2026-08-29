Ужасяващи сцени на Вуелтата! Кошмарно падане изхвърли Погачар от Обиколката на Испания (ВИДЕО)

Тадей Погачар преживя един от най-шокиращите моменти в своята кариера в колоезденето, след като падане на осмия етап сложи внезапен край на участието му във "Вуелта а Еспаня". Словенецът, който носеше червената фланелка и беше убедителен лидер в генералното класиране, се оказа на земята малко повече от 30 километра преди финала в Ксерако. Погачар получи сериозни травми в областта на лявото рамо и лицето, опита да продължи, но болката не му позволи и той беше откаран с линейка.

Погачар отпадна от Вуелтата след тежко падане

Инцидентът се случи в пелотона при висока скорост. Телевизионните повторения показват, че Погачар губи контрол след движение встрани и контакт с друг колоездач, след което пада тежко, а няколко състезатели зад него също се озовават на земята. След удара той успя да се изправи, но видимо изпитваше сериозна болка в рамото. Медицинският екип превърза контузената му ръка, а Погачар направи опит да се върне на велосипеда. Само минути по-късно обаче стана ясно, че няма да може да продължи.

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По информация на испанската обществена телевизия RTVE първоначалният медицински преглед е показал вероятна травма на лявата акромиоклавикуларна става и възможна фрактура на ключицата, както и черепно-мозъчна травма. Погачар е бил откаран в болница във Валенсия за допълнителни изследвания.

Падане сложи край на една от най-впечатляващите Вуелти в кариерата му. Погачар беше спечелил три от първите осем етапа и имаше огромна преднина от 3:50 минути пред Енрик Мас. Словенецът преследваше първата си победа във Вуелтата, която щеше да го превърне в един от малкото колоездачи, печелили и трите Гранд Тура.

Нещо повече – това е първото отказване на Погачар в Гранд Тур. В досегашната си кариера той беше завършвал всяка от деветте големи обиколки, в които е участвал. След отпадането му Енрик Мас пое червената фланелка, а генералното класиране на Вуелтата изведнъж се превърна в напълно отворена битка.

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