Войната в Украйна:

Те се опитаха да напуснат града, но руският дрон ги настигна: ВИДЕО на ново военно престъпление

29 август 2026, 20:20 часа 1201 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Те се опитаха да напуснат града, но руският дрон ги настигна: ВИДЕО на ново военно престъпление

За четири и половина години уж сме свикнали с войната в Украйна, но може ли всъщност да се свикне с човешкото страдание? Онова, което донесоха Владимир Путин и всички руски военни, които криейки се зад оправданието, че изпълняват заповеди, умишлено атакуват цивилни - хора като нас и вас? В долните редове - само един фрагмент от войната. А те всъщност са хиляди и хиляди. 

Възрастна двойка се опитва да напусне град Дружковка в Донецка област. Руски FPV дрон ги атакува - разбира се, операторът добре вижда, че става дума за двама цивилни, но целенасочено взривява дрона в тях. Жената е с откъснати крака, мъжът й - с многобройни наранявания по долните крайници. С тях е синът им, който се отървава невредим, но в шока си може единствено да повтаря несвързано: "Как е възможно това, мамо? Не мога да го понеса". 

Украинска бригада наблизо засича удара, военните се притичват на помощ и бързо пренасят ранените в укритие, опасявайки се от следващ дрон. Докато пренасят жената на носилка синът й се опитва да я накара да говори, за да я държи в съзнание, а тя само повтаря: "Искам просто да спя".

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"Как се казваш?", обръща се към него военният.

"Виталик", отговаря мъжът.

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"Виталик, вземи се в ръце. Ще направим всичко по силите си (за нея)."

Двамата ранени са евакуирани с наземен робот. По-късно жената умира в болницата от раните си.

Още един убит човек. Още едно съсипано семейство. Още едно военно престъпление на Русия.

Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.

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Донецк военно престъпление украинци военни престъпления война Украйна Донецка област авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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