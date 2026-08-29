Товарът от потънал край Румъния кораб плава към нас: Предупреждение от природозащитник

На 27 август 2026 г. контейнеровозът PROGRESS IV (IMO 8358130) претърпява тежък инцидент (ударен от дрон или попаднал на мина) в румънската зона, югоизточно от Сфънту Георге. Около 17:55 ч. местно време MRCC Constanța съобщава, че корабът е изгубил контейнери в точка: 44°37.934′ N, 29°46.917′ E. Няколко часа по-късно PROGRESS IV потъва на около 3 km по на юг. Спасяват 12 човека - целият екипаж. Корабът е изгубил близо 200 контейнера с товар, но българските власти не са издали предупреждение. За това алармира природозащитникът Атанас Русев във Фейсбук групата „Да спасим Корал“.

Според него, още на 28 август румънската Хидрографска дирекция публикува официално навигационно предупреждение ARN 106/2026, според което контейнерите дрейфират НА ЮГ и през следващите 48 часа корабоплаването трябва да бъде с повишено внимание. От мястото на инцидента това е направление към българската акватория, предупреждава Русев.

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Той твърди, че румънците са установили инцидента, публикували са точните координати и часа, предупредили са корабоплаването и са дали прогнозна посока на дрейфа, но у нас към момента не се открива публично предупреждение от българските морски власти, информация дали контейнерите се проследяват, дали е изчислен техният дрейф, дали корабите по северното ни Черноморие са предупредени и какво се предприема, ако част от товара достигне български води или брега.

„И отново стигаме до познатия въпрос: Трябва ли първо нещо да стигне до брега ни, за да започнем да го търсим?“, пита Русев. Той е направил собствен модел на дрейфа и е изчислил вероятното движение на изгубените контейнери. Моделът проследява 199 отделни виртуални контейнера, всеки със собствена траектория. На борда е имало приблизително толкова, а товарът е захар и глина.

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„Тъй като не разполагам с информация за реалното състояние и плаваемостта на всеки контейнер, изчислих няколко сценария. На картите основният сценарий използва 50% от моделирания surface Stokes drift, а външният лилав контур показва чувствителността между сценарии с 0% и 100% Stokes drift“, уточнява природозащитникът.

Какво показва моделът?

Към 29 август, 12:25 ч. българско време, основната моделирана група от плаващи 20-футови контейнери вече е изминала десетки километри от мястото на инцидента. Според Русев, първоначално движението е отчетливо на юг и югозапад, в съответствие с румънското предупреждение. След това под влияние на променящите се течения, вятър и вълни част от траекториите постепенно завиват все повече на запад.

Той е категоричен, че това не означава, че всички 199 контейнера все още плават. Част от тях вероятно вече са потънали. Колко и кога — не е ясно. Това зависи от повредите, товара, проникването на вода и останалия въздух във всеки контейнер.

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„Затова картите показват: къде би се намирал контейнерът, ако все още е на повърхността. Лилавият контур също не е зона с еднаква вероятност. Той показва диапазона на резултатите при различното третиране на вълновия дрейф. Ако бъде публикувана дори една реална позиция на намерен плаващ контейнер с точен час, ще можем веднага да я сравним с изчислените траектории и да калибрирам модела. Продължаваме да следим случая за разлика от нашите "отговорни" "държавни" институции“, пише още Атанас Русев.

Издадено ли е предупреждение от българска страна?

Тук е важно да се отбележи, че под публикацията има информация, че българските власти са публикували предупреждение в навигационната система НАВИМ. Това се е случило в емисиите на 27 и 28 август, като родните власти са се позовали на информацията от румънска страна.

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