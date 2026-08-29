Мрачен сценарий за Левски - пратиха "сините" сред най-застрашените отбори в Лига Европа

Нов статистически модел постави Левски сред отборите с най-голям риск да приключат участието си в Лига Европа още след основната фаза. Според изчисленията на Goallytics "сините" имат цели 63% вероятност да не попаднат сред първите 24 в крайното класиране и така да отпаднат от турнира. Българският шампион е петият най-застрашен тим от всички 36 участници, като пред него в негативната класация са само Омония Никозия, Торензе, Щурм Грац и Лилестрьом.

Левски има едва 37% шанс да влезе в топ 24 на Лига Европа

Според модела Левски има 37% шанс да завърши в топ 24 и по този начин да продължи към плейофите за осминафиналите. Шансовете на тима на Хулио Веласкес за директно класиране в топ 8 са значително по-малки – едва 3,7%. Това поставя "сините" на 32-ро място по вероятност за достигане до директните елиминации.

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Начело на класацията по риск е Омония Никозия с 82% вероятност за отпадане, следвана от Торензе със 73,7%, Щурм Грац със 70,8% и Лилестрьом с 67,7%. Именно норвежкият тим е един от съперниците на Левски в основната фаза.

Още по-интересно е, че два от останалите съперници на "сините" също попадат в долната част на подреждането. ОФИ Крит, който елиминира ЦСКА в квалификациите, е с 53,1% вероятност за отпадане, а НЕК Ниймеген е с 52,1%. Ягелония има 41,3% риск, докато Виктория Пилзен е с 27,4%.

На другия полюс са Бенфика, Ювентус и Байер Леверкузен. Португалският гранд е определен като най-големия фаворит за топ 8 с 66,5% вероятност, следван от Ювентус с 63,2% и Леверкузен с 59,7%. Милан е с 46,8%, Марсилия с 42,4%, а Лион – с 34,3%.

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