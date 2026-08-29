Най-важните новини за деня: 29 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 август 2026 г.

ИЛИЯНА ЙОТОВА РАЗКРИ КОГА ЩЕ ОБЯВИ ИМЕТО НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА СИ

Президентът на България Илияна Йотова обяви кога обществото ще научи името на човека, който ще бъде издигнат за кандидат за неин вицепрезидент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. "Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември и имената в инициативния комитет. Това каза Йотова пред журналисти по време на откриването на на XX Национален тракийски събор "Богородична стъпка 2026" в Стара Загора.

ПОЖАР ИЗПЕПЕЛИ РЕСТОРАНТ В СОЗОПОЛ, ЕВАКУИРАХА ХОРА ОТ БЛИЗКИТЕ ХОТЕЛИ (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в крайбрежно заведение в Созопол около 5:00 ч тази сутрин, става ясно от информация на МВР и публикации на граждани в социалните мрежи. Според много хора са се чували гърмежи на газови бутилки. Пожарни екипи от Созопол и Бургас гасят пламъците. Ресторантът е изгорял до основи, пожарът е обхванал и хотелската част. Гостите на хотела са евакуирани. Няма данни за жертви или пострадали хора, предава БТА.

ТЕЧ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ АКЦИЯТА В "ДРАГАЛЕВЦИ" И НОВ ЗАКОН ЗА МВР: ПЕТЪР ТОДОРОВ ОБЯСНЯВА

Изготвя се напълно нов Закон за МВР, който да ограничи политическото влияние в системата и да има по-строг контрол върху служителите. Това заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров в интервю за предаването "Събуди се" по NOVA. "В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости. Политическото влияние в МВР е огромно и, за съжаление, се засили особено през последните години", заяви Тодоров.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИНУДИТЕЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ, ПРИЗИВ ЗА ТЕРОР НАД ЦИВИЛНИ И ЯДРЕНА ЗАПЛАХА: РУСИЯ С ЯСНИ НАМЕРЕНИЯ, УКРАЙНА СЕ ГОТВИ ЗА ТЕЖКА ЗИМА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Бюджетните предизвикателства пред Русия, произтичащи от скъпоструващите военни действия, кампанията на Украйна за удари с голям обсег, международните санкции и лошото управление на икономиката, се проявяват под формата на конкретни оперативни проблеми. На 28 август Bloomberg съобщи, позовавайки се на вътрешни източници, че през април 2026 г. министърът на финансите Антон Силуанов е предупредил министър-председателя Михаил Мишустин за отрицателен бюджетен баланс в сметката на Федералната хазна, което е наложило незабавни ограничения на разходите.

НЕ СА РАКЕТИТЕ: УКРАИНСКИ ВОЕНЕН РАЗКРИ ЗА НЕДОСТИГ НА ДРУГ КРИТИЧЕН КОМПОНЕНТ В ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА ОТБРАНА

За частите за противовъздушна отбрана, използващи преносими зенитно-ракетни комплекси, боеприпасите не са единственият проблем. Украинските войски имат остра нужда от електроника, детектори за дронове, системи за електронна борба и мощни батерии, без които съвременните системи за противовъздушна отбрана не могат да функционират правилно.

ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ВСУ ОТ 2022 ДО 2026 Г., КОИТО ЩЕ ВЛЯЗАТ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ

На 29 август Украйна отбелязва Деня на своите защитници. Датата е избрана в памет на битката при Иловайск в Донецка област от август 2014 г., когато в рамките на три седмици загиват 352-ма украински войници в боеве с проруските сепаратисти. На този фон, докато страната продължава да се отбранява в пълномащабната война, която Русия започна през февруари 2022 г., онлайн изданието "Фокус" систематизира ключовите украински военни операции, които ще влязат в световните учебници по тактика.

СТРАХ ОТ ОТМЪЩЕНИЕ: БЛИЗКИ ДО ТРЪМП БИЗНЕС ГИГАНТИ ОБРЪЩАТ КУРСА ПРЕДИ ГОЛЕМИТЕ ИЗБОРИ, ВЕЧЕ ПЛАЩАТ НА ДЕМОКРАТИТЕ

Някои американски компании, които имат тесни връзки с президента Доналд Тръмп, предприемат стъпки, за да спечелят благоразположението на демократите, опасявайки се, че ще се превърнат в мишени, ако републиканците загубят контрола над Камарата на представителите - долната камара в Конгреса. На междинните избори през ноември 2026 г. всички 435 места в Камарата на представителите на САЩ и 35 от 100-те места в Сената ще бъдат предмет на вот за определяне на състава на 120-ия Конгрес на страната.