Купувате си имот в Гърция, но не може да живеете в него: Нови правила за инвеститорите

Нови правила по програмата "Златна виза" и новия Национален план за жилищна политика на Гърция инвеститорите няма да могат да предлагат имотите си в платформи за краткосрочно отдаване под наем, нито сами да ползват имотите си, предаде гръцкото издание Kathimerini. Целта е чуждестранните инвестиции да се обвържат директно с увеличаване на предлагането на налични жилища, като същевременно се връщат на пазара свободни или недостатъчно използвани имоти.

Имотите, закупени чрез програмата „Златна виза“ в Гърция, вече не могат да се предлагат на платформи за краткосрочно отдаване под наем, което е ограничение, което значително е намалило интереса на инвеститорите.

Преди това купувачите имаха допълнителен стимул да купуват имоти в региони, където инвестиционният праг е 400 000 евро, и да ги използват изключително като краткосрочни туристически имоти под наем.

Предложение, включено в новия Национален план за жилищна политика на Гърция, одобрен преди няколко седмици, би могло да създаде и нова категория разрешителни за пребиваване, насочени към включване на повече жилища на пазара за дългосрочно отдаване под наем.

Съгласно предложението, инвеститорите ще могат да придобиват портфолио от множество имоти, вместо да инвестират в един имот, при условие че жилищата се предоставят изключително за дългосрочно отдаване под наем в рамките на определен период.

Прилагането ще изисква ясни правила за допустимост и система за наблюдение на начина, по който се използват имотите, както и изрична забрана за употреба, която не допринася за предлагането на жилища, включително краткосрочно отдаване под наем. ОЩЕ: Гърция и България - кое къде е по-евтино: Ценовата ножица се затваря, потокът вече се обърна

Желанието за "Златна виза" намалява

Според данни за първите шест месеца на 2026 г., новите заявления за разрешения за пребиваване по гръцката програма „Златна виза“ са на път да намалеят с приблизително половината тази година. Данни от Министерството на миграцията и убежището показват, че през първата половина на годината са подадени 2551 заявления за нови разрешения за пребиваване, включително 395 през юни. Това е с 44% по-малко от 4553 заявления през същия период на 2025 г.

В същото време властите издадоха 4919 нови разрешителни, което е с 21% повече от 4057 година по-рано. Много от тях бяха базирани на заявления, подадени през 2024 и 2025 г., които все още чакаха обработка.

Още 7368 заявления от предходните две години все още са в процес на разглеждане. Заявленията се увеличиха рязко през този период, тъй като инвеститорите се втурнаха да купуват имоти, преди промените в програмата да влязат в сила, позволявайки им да се класират по предишните, по-благоприятни правила.

Повечето нови заявления за „Златна виза“ включват инвестиции от 250 000 евро, по-малко са на ниво от 400 000 евро и много малко са на прага от 800 000 евро, който се прилага в Атика, Солун и големите острови с постоянно население над 3150 души.

По-ниският праг от 250 000 евро се превърна в ключов стимул за инвеститорите, тъй като може да се прилага и в райони, където стандартният минимум е 800 000 евро, особено Атика, която привлича по-голямата част от търсенето. За да отговарят на условията, инвеститорите трябва да закупят имот, преустроен за жилищно ползване, като например бивша офис сграда, индустриален имот или хотел.

Инвестициите в подобни проекти за преобразуване са се увеличили значително, отчасти поради търсенето на „Златна виза“, но не са достатъчни, за да отговорят на предишните нива на чуждестранни инвестиции.

Този спад не е непременно нежелан. Силното търсене в чужбина помогна за покачването на цените на имотите през последните години. Новите правила са предназначени отчасти да насочат чуждестранните инвестиции към създаването на допълнителни жилища чрез преустройство на съществуващи нежилищни сгради. ОЩЕ: Скоро Гърция няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната