Филтрира ли Китай кадрите от бедствието в Непал?

Драматичните кадри от наводненията в Тибет трудно могат да бъдат пренебрегнати. Огромна приливна вълна преминава през Гиронг – един от основните гранични пунктове между Непал и Тибет, помитайки всичко по пътя си, докато стотици хора бягат, за да спасят живота си. Сцените, заснети от камери за видеонаблюдение, бързо се разпространиха в социалните мрежи bbи бяха показани от медии по целия свят, предаде Би Би Си. Само че не и в Китай.

Досега китайската държавна телевизия е показала един-единствен неподвижен кадър от бедствието. В силно цензурираното китайско интернет пространство също трудно се откриват видеозаписи и публикации за внезапните наводнения и свлачища, които отнеха живота на стотици хора, а стотици други все още са в неизвестност, предава bTV.

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Пекин започна мащабна спасителна операция, в която участват стотици служители на службите за спешна помощ. Президентът Си Дзинпин председателства извънредна среща с високопоставени представители, на която бяха координирани действията по справяне с последиците от бедствието.

Но сравнявайки съдържанието в китайското интернет пространство с кадрите и информацията, които през последните дни достигат до останалата част от света, ограниченията на китайската информационна среда стават особено очевидни. Тибет отдавна е чувствителна тема за Пекин. След като Китай установява контрол над региона през 50-те години на XX век, там продължават да съществуват силни настроения срещу управлението на Китайската комунистическа партия.

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През годините китайските власти потискат протестите, понякога със сила, а Пекин е обвиняван в сериозни нарушения на човешките права в преобладаващо будисткия регион. Китайските власти определят духовния лидер в изгнание Далай Лама като сепаратист.

Тази история обяснява защо самото споменаване на Тибет е чувствителна тема за китайската цензура. Това става особено видимо при трагедии като настоящата. Китайските власти ежедневно публикуват информация за броя на загиналите и изчезналите, както и за спасителните операции и опасностите, свързани с образувалото се преливно езеро.

В събота държавните медии разпространиха нови кадри от спасителните действия. На тях се виждат екипи, които се придвижват през огромни количества кал и отломки и претърсват района за хора, останали в капан.

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Но извън официалните съобщения информацията остава оскъдна. Почти няма разкази на оцелели от Тибет, както и видеозаписи, заснети от очевидци, които да показват мащаба на бедствието и последствията от него. Семействата на изчезналите също трудно могат да получат информация за своите близки. Комуникацията с хората в региона е изключително затруднена дори при нормални обстоятелства.

За чуждестранните журналисти ситуацията е още по-сложна. Те не могат да пътуват свободно до Тибет без разрешение от китайските власти. Това означава, че при бедствия от подобен мащаб времето за събиране на информация на място е изключително ограничено, преди публикациите и видеозаписите да бъдат премахнати от интернет.

В резултат на това международните медии са принудени до голяма степен да разчитат на информацията, предоставена от китайските държавни медии, които поставят акцент основно върху мащабните спасителни операции. Специализирани екипи се изкачват по стръмни планини и скални склонове, прекосяват буйни реки и достигат до едни от най-тежко засегнатите райони. Все още обаче липсва достатъчно независима информация за случващото се там и за броя на хората, които са били спасени.

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Това не означава непременно, че Пекин е безразличен към трагедията. Напротив – реакцията на китайските власти показва сериозна загриженост. Китайският премиер Ли Цян е изпратен в района, където е заснет да инспектира разчистването на отломките. Подобно посещение от втория по важност политически лидер на страната непосредствено след голямо бедствие е показателно за значението, което Пекин отдава на ситуацията.

Причината за това, което отстрани може да изглежда като сдържана информационна реакция, вероятно е свързана с основния приоритет на китайското ръководство – запазването на стабилността. Комунистическата партия се опасява, че подобно бедствие може да засили общественото недоволство – както заради начина, по който властите реагират, така и заради въпроси дали трагедията е могла да бъде предотвратена или последствията ѝ ограничени.

Съществуват и опасения, че подобна трагедия може да се превърне в обединяващ фактор за местното население, особено в регион, където религията и будистката идентичност продължават да играят важна роля.

Макар в Тибет да не са регистрирани значими протести от години, тибетски организации извън Китай продължават да изразяват тревога от засилващия се контрол на Пекин. Сред спорните мерки са и нови правила в образованието, които според активисти ограничават ролята на манастирите и будистката традиция.

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Само часове след бедствието местните партийни структури започват да мобилизират своите членове за участие в спасителните и помощните дейности. В разпространено вътрешно съобщение те са призовани да оказват и психологическа подкрепа на пострадалите.

В документа изрично се посочва необходимостта „да се положат всички усилия за поддържане на обществения ред и гарантиране на стабилността и общественото доверие“ в засегнатите райони. На членовете на партията е обещано признание за добрата работа, докато при незадоволително представяне са предвидени санкции.

Според правозащитни активисти подобни указания трябва да се приемат сериозно. Те твърдят, че тибетци могат да бъдат задържани или арестувани за разговори с чуждестранни журналисти или за публикуване в интернет на информация, която противоречи на официалната позиция на властите. Това допълнително затруднява тибетците, живеещи извън региона, да разберат какво се е случило с техните близки.

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Международната кампания за Тибет, макар да изрази признателност към спасителните екипи, заяви, че китайските власти премахват видеозаписи и друга информация от първа ръка от социалните мрежи. Организацията призова Пекин да предостави „пълна и проверима информация“ за мащаба на щетите и броя на жертвите.

Миналата година Би Би Си посети град в покрайнините на Тибетското плато, извън официално обособения от Китай Тибетски автономен регион, за да проучи условията, в които живеят тибетците. Журналистите разговарят с монаси от манастира Кирти в Аба – място, което в миналото е било един от центровете на съпротивата срещу китайското управление. „На нас, тибетците, ни се отказват основни човешки права“, разказва един от монасите.

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По думите им те живеят под постоянно наблюдение и са подложени на натиск и преследване от китайските власти. Разговорите с журналистите са били кратки, тъй като монасите са се опасявали да не бъдат забелязани.

Пекин отхвърля обвиненията в нарушаване на човешките права и посочва значителните инвестиции, направени в региона за развитието на инфраструктурата и туризма, както и за по-тясното му интегриране с останалата част на Китай. Въпреки това за милиони китайски граждани остава трудно да получат пълна и независима картина за случващото се в Тибет след едно от най-тежките бедствия в региона през последните години.