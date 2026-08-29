По-голяма посочена сума за Борисов: Документите по делото "Магнитски" на Божков валят

Нова порция от документи е внесена в документацията по делото, което Васил Божков води в САЩ, за да му бъдат свалени санкциите по американския закон Магнитски. Това е станало на 28 август привечер - справка в платформата Pacer Monitor показва наличието им. Платформата Pacer Monitor позволява да се търсят и проследяват дела, водени в американските федерални съдилища.

Какво се вижда като публичен достъп (основната част от системата е с платен достъп)? Подадените документи са обозначени като "Известие за подаване на Приложение от Васил Божков". Посочено е името на адвоката му по това дело - Ерик Ферари.

Проверка на Actualno.com в платената версия на Pacer Monitor потвърди - новите документи са общо 120 страници. От тях около 100 са документи от OFAC - включително има и "Доказателствен меморандум". Само че много от страниците от внесените документи са "черни" - информацията в тях е засекретена, включително във въпросния меморандум, като има и надписи "Престояща консултация". Това показва, че тези документи няма да видят публично бял свят - информацията в тях би била представена пред затворени врата в съда.

60 млн. лева или 45 млн. евро?

СНИМКА: БГНЕС

На 91-92 страница от всичките 120 страници е представена важна част от информацита какво казва Васил Божков пред OFAC в опит да му бъдат свалени санкциите по "Магнитски". Дословно:

"В нито една точка в своята петиция за отписване или отговор на въпросника Божков не отрича да е извършвал плащания на български държавни длъжностни лица в замяна на преференциално третиране на неговите бизнеси. Дори ако OFAC приеме твърдението на Божков, че корупционната схема с Борисов и Горанов е била изнудване, това твърдение не отменя факта, че Божков - описан като предполагаемо "най-богатият човек в България" със значително влияние - е предоставил 45 милиона евро на Борисов и Горанов да използват своите официални позиции в правителството на България, за да манипулират закони, които са облагодетелствали бизнеса на Божков в негово икономическо предимство.

Това твърдение опровергава факта, че плащанията на Божков към държавни служители всъщност са накарали служителите да действат в услуга на Божков, тъй като неговите бизнеси са генерирали значителни печалби за Божков, докато са се извършвали плащанията. В своя отговор на въпросника от 15 септември 2022 г., Божков заявява, че е бил инструктиран да плаща 20 процента от месечната си нетна печалба в пари на Горанов - това по този начин обобщава, че той е можел да задържи 80 процента от нетната печалба за себе си.

Божков твърди, че е платил приблизително 45 милиона евро в плащания на Борисов чрез Горанов, което би означавало, че е задържал приблизително 180 милиона евро от чистата печалба от хазартния бизнес през същото време.

В своето искане от 12 март 2022 г. за отписване (бел. ред. - от санкционния списък "Магнитски), Божков отделно признава твърдението, че е извършил плащания на бившия председател на ДХК (Държавната комисия по хазарта) за отнемане на лицензите за хазарт на конкурентите на Божков. Фактът, че Божков изглежда е плащал подкупи за отнемане на лицензите за хазарт на конкурентите си, показва модел на практика, която поставя под въпрос описанието на Божков за "схема на изнудване" с Борисов и Горанов."

Припомняме, че първоначално Васил Божков говореше за 60 млн. лева подкуп, но пропусна да даде такива показания пред българския съд:

Източник: Pacer Montior

Пръв разследващият сайт Bird.bg сигнализира на официалната си страница във Facebook за новата порция документи по делото, като най-важното в прочита му на новата информация е следното:

" Първото, което бие на очи, е установената от OFAC обща сума на подкупите в периода 2017-2019 – 45 милиона евро. "

" "Второто, което бие на очи, е телефонно обаждане от Горанов до Божков на 23 януари 2020, в което Горанов – от името на Борисов – поставя ултиматум на Божков да прехвърли мажоритарния дял в бизнеса си безплатно на посочено от Борисов лице". На 86 страница от документите в Pacer Monitor, които Actualno.com видя, пише, че това е аргумент от защитата на Божков - от текста се вижда, че Божков твърди, че Борисов му казал да прехвърли мажоритарен дял от хазартния си бизнес на двама от "сътрудниците" на Борисов.