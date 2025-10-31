Войната в Украйна:

Левски праща на психолог най-голямото трансферно разочарование в тима на Хулио Веласкес

31 октомври 2025, 09:54 часа 201 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски възнамерява да прати на психолог най-голямото трансферно разочарование в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за 25-годишния национал на Мартиника – Карл Фабиен. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите на стадион „Георги Аспарухов“ са се хванали за главата заради слабата форма на фланговия футболист и се чудят какво да правят с него.

Карл Фабиен струва на Левски 700 бона 

Карл Фабиен пристигна в Левски в края на февруари 2025 година от Славия. Преминаването му на „Герена“ се превърна в истинска трансферна сага, като до последно не се знаеше дали крилото ще облече екипа на „сините“. В крайна сметка той подсили тима на Хулио Веласкес, а Левски брои около 700 хиляди лева за правата му. До момента обаче Карл Фабиен тотално разочарова с представянето си. Фланговият играч е преследван от контузии, а когато е на терена, не може да отговори на очакванията на ръководството и треньорския щаб.

Даниел Боримиров Карл Фабиен

Крилото се представя много слабо с екипа на "сините" 

Фабиен навъртя общо 23 мача за Левски във всички турнири, като в тях се е отличил с едва две асистенции. Това сериозно притеснява шефовете на клуба и треньора Хулио Веласкес. Поради тази причина те обмислят варианта да пратят крилото на психолог, който да му помогне да преодолее проблемите с адаптацията си в Левски, а по този начин играчът да оправдае парите, които „сините“ дадоха за него.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Карл Фабиен Хулио Веласкес
