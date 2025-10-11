Левски разкарва ненужен бразилец още през зимата

Ръководството на Левски възнамерява да разкара един от бразилските футболисти в състава на Хулио Веласкес още през зимния трансферен прозорец. Става въпрос за 27-годишния офанзивен полузащитник на „сините“ Рилдо, който се оказа ненужен в тима от столицата. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, плеймейкърът играе на стадион „Георги Аспарухов“ като преотстъпен от втородивизионния португалски тим Санта Клара.

Левски няма да задържи Рилдо

Договорът между Левски и Санта Клара за преотстъпването на Рилдо е до края на сезона. В него има записана задължителна клауза за откупуването на бразилеца от българския гранд. На този етап обаче плеймейкърът така и не успява да оправдае очакванията на ръководството и фенове. Поради тази причина шефовете на „сините“ обмислят варианта да прекратят контракта за наема на Рилдо още по време на зимния трансферен прозорец и той да се завърне в Португалия.

Бразилецът тотално разочарова с представянето си

Откакто пристигна в Левски през лятото Рилдо е изиграл общо 18 мача за тима във всички турнири. В тях обаче бразилецът така и не успял да отбележи гол или да направи асистенция. Затова и „сините“ възнамеряват да се откажат от услугите му. Липсата на Рилдо не би трябвало да окаже голямо влияние върху представянето на „сините“, тъй като в момента Хулио Веласкес разполага с достатъчно футболисти на неговия пост.

