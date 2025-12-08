Любопитно:

Анди Краев защити Асен Митков и осъди остро феновете на Левски, горили снимката на младия халф (ВИДЕО)

Бившият капитан на Левски Андриан Краев осъди остро феновете на тима, които гориха снимка на юношата на клуба Асен Митков. Както е известно, 20-годишният халф отнесе много критики след слабото си представяне срещу Славия и бе нарочен от привържениците за един от основните виновници за поражението с 0:2. Вчера в социалните мрежи се появи клип, на който се вижда как фенове на „сините“ горят снимка на младока и призовават той никога повече да не играе за отбора.

Анди Краев, който в момента е част от израелския Апоел Тел Авив, използва профила си в една от социалните мрежи, за да защити бившия си колега на „Герена“. Той също така осъди остро поведението на феновете. По думите му това е „гнусен акт, който не заслужава оправдание“.

„Гнусен акт, който не заслужава оправдание“

„Този клип не е за футбол. Не е за клуб. Той е за това колко лесно някои хора прекрачват границата на човешкото поведение! Гнусен акт, който не заслужава оправдание! Нито мълчание! Такъв акт говори много! И нищо добро! Това е грозно и абсолютно недопустимо. Помислете за семейството му - хора, които го обичат и гледат тази низост, чудейки се защо трябва да търпят това. Как ли се чувстваш, когато видиш как някой се гаври с твоя син?“.

„Това поведение няма нищо общо с любов към клуб или към футбол. То показва само колко далеч може да стигне човек, когато изгуби уважението - към другите и към себе си. Това е падение! Така се отнасяме с нашите таланти и деца!“, изригна Андриан Краев.

