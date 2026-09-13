Защо ПП подкрепи Румен Радев за президент през 2021 година? Асен Василев отговори: Грешна преценка

Защо "Продължаваме промяната (ПП) подкрепи Румен Радев като кандидат за президент на България за втори път, през 2021 година? С този въпрос се сблъска лидерът на ПП в момента Асен Василев.

Още: Асен Василев поиска Илияна Йотова да се оттегли от надпреварата за президент

"През 2021 година Радев ни излъга, както излъга целия български народ на последните избори. Това, което видяхме и това, което стана ясно пролетта на 2022-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България", заяви Василев. Така той коментира темата в "120 минути" на bTV след въпрос как така ПП подкрепи Радев, след като той вече беше казал, че Крим "де факто" е руски.

По думите на Василев тогава не е било ясно, че Радев ще защитава руски интереси за сметка на България. "Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат", каза той.

На въпрос дали признава, че е имал грешна преценка за Радев през 2021 г., Василев отговори: "Абсолютно". Той обясни, че сега има по-голяма увереност в преценката си за Андрей Гюров, защото двамата са работили по-дълго време заедно и Гюров е преминал през „доста по-големи изпитания“.

Още: Йотова отговори на обвиненията: Лекарите бяха категорични, че помилваният не може да се върне в затвора