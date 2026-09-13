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ЦСКА II не спира да гази: "Армейците" с нова голова четворка и вече са втори!

13 септември 2026, 20:10 часа 171 прочитания 0 коментара
Снимка: CSKA.BG
ЦСКА II не спира да гази: "Армейците" с нова голова четворка и вече са втори!

ЦСКА II продължава силното си представяне във Втора лига. Вторият състав на "червените" записа убедителна победа с 4:0 над Монтана в домакинския си мач от 9-ия кръг и затвърди отличната си форма във второто ниво на българския футбол. "Армейците" бяха категорични на своя терен и за втори пореден път в рамките на уикенда тим на ЦСКА стигна до четири попадения, след като първият отбор също записа разгромен успех.

ЦСКА II разгроми Монтана

Домакините поведоха след попадение на Константин Йорданов, а Радослав Живков удвои преднината на ЦСКА II. Юлиан Гилов също се разписа, докато Радослав Славчев си отбеляза автогол, с което оформи крайното 4:0.

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Успехът има сериозно значение и за класирането. ЦСКА II вече разполага с 17 точки и се изкачи на второто място във Втора лига след изиграването на девет кръга.

"Армейците" ще имат възможност да продължат добрата си серия в следващия кръг, когато им предстои тежко гостуване. ЦСКА II ще пътува до Добрич за среща с Добруджа. Двубоят е насрочен за 21 септември (понеделник) от 19:00 часа.

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Припомняме, че първият отбор на ЦСКА също вкара четири гола в своя мач от изминалия кръг, побеждавайки Арда Кърджали с 4:1 като домакин.

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ЦСКА Втора лига ЦСКА II
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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