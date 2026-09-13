Най-важните новини за деня: 13 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 септември 2026 г.

ДОКАТО ЙОТОВА СЕ ЧУДИ ЗА КСНС, POLITICO ПОСОЧИ БЪЛГАРСКА ВРЪЗКА В АТАКАТА С РУСКИ ДРОН В ЛАЙПЦИГ

Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" по Нова телевизия президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове в складове на оръжейната компания "ЕМКО".

ВЗРИВОВЕТЕ В “ЕМКО“ И СЛУЧАЯТ “ПЕТРОХАН - ОКОЛЧИЦА“: ГОВОРИ МИНИСТЪР ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

Версията на умишлен взрив в складовете на фирма “ЕМКО“ се проверява внимателно. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНР. Екипите разследващи вече са влезли в складовете. Той коментира и втория взрив в складовете на "ЕМКО". Складовете, в които станаха взривовете, са на територията на област Габрово и вторият случил се взрив (този от снощи, бел. ред.), е доста по-малък в сравнение от първия взрив, обясни министърът. Причините тепърва ще се изясняват. "Работим от вчера и предстоят огледи, които да се направят под ръководството на прокуратурата за изясняване на причините относно възникване на пожара", посочи още Демерджиев. Според него наличието на камери и двама пенсионирани пазачи е крайно недостатъчно спрямо продуктите, които се съхраняват в "ЕМКО". Още: Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ ЗА ЕМКО: МИНИСТЪР ДЕМЕРДЖИЕВ Е БИЛ ПОДВЕДЕН, НЕ Е ИМАЛО ЧОВЕШКА ГРЕШКА ПРИ ПОЖАРА

"Някой подвежда министър Демерджиев, когото уважавам, но не познавам лично, за случая в склада на "ЕМКО". Това заяви собственикът на фирмата Емилиян Гебрев пред Нова телевизия в коментар за последния пожар в склад за боеприпаси край Царева ливада.

ЙОТОВА ОТГОВОРИ НА ОБВИНЕНИЯТА: ЛЕКАРИТЕ БЯХА КАТЕГОРИЧНИ, ЧЕ ПОМИЛВАНИЯТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ В ЗАТВОРА

Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" по Нова телевизия президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове във военните заводи „ЕМКО“. „Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България. Това се отнася и до други стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно те да бъдат добре осигурени“, подчерта тя.

БОРИСОВ С ПОЛОВИН УСТА: НЯМА ДА НАВРЕДЯ НА ГЮРОВ, ДА СЕ ДОГОВАРЯТ ПО МЕСТА (ВИДЕО)

Няма да навредя на Андрей Гюров, ако искат, да се договарят по места. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с младежката организация на партията в Пазарджик: “ Научен съм, че ако не мога да помогна на някого, да не вредя. Непоискано добро не се прави, непоискана помощ не се дава, защото след това се обръща винаги срещу теб. Виждам колегите как вредят всеки ден на Андрей Гюров и Георги Кандев - с различни призиви. Ако бяхте толкова обществено приети щяхте да си издигнете вие двойка - Радан Кънев и Ивайло Мирчев, или Мирчев и Божанов. Оставихте Гюров и Кандев да се издигнат от инициативен комитет, ама всеки ден ги определяте като ваши. По този начин отблъсквате избирателите, които биха им създали периферия. Ние няма да им навредим, защото никой не се е обърнат към нас, и няма как един ден да оправдаят загубата им с нас. Ако искат да си се договарят по места, нека се договарят. Още: "Непоискана подкрепа на никого няма да дадем": Ще участва ли ГЕРБ в президентския вот? (ВИДЕО)

ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР: НЯМА ВОЕННИ САМОЛЕТИ НА САЩ И ДРУГИ СЪЮЗНИЦИ НА ЛЕТИЩАТА НИ

На българските граждански и военни летища в момента няма разположени американски или съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран. В това увери по БНТ министърът на транспорта Георги Пеев. “Няма военни самолети - било то на Съединените американски щати, било на други съюзни държави, на граждански летища, включително и на военни в момента, които да участват в някакви военни операции. Нито в Иран, нито в който и да е друг конфликт“, коментира той. Военните самолети, кацащи на граждански летища, изпълняват полети по общите авиационни правила и се ръководят от гражданските органи за контрол на въздушното движение. По думите на Пеев подобни кацания носят финансови приходи и често изпълняват хуманитарни и спасителни задачи. Той даде пример с българските самолети “Спартан“ за донорски ситуации. Още: "Не сме мишена": Транспортният министър за американските самолети у нас и какво сме поискали от САЩ

УКРАЙНА СТОРИ НЕЩО НЕВИЖДАНО ОТ 2 Г. - ЗАНУЛИ РУСИЯ С НОВА КОНТРАОФАНЗИВА, ГЕНЕРАЛИТЕ СПЕШНО ИСКАТ ОТ ПУТИН 800 000 ВОЙНИЦИ (ВИДЕО)

Украинските сили успешно оспориха инициативата във войната както на стратегическо, така и на оперативно ниво, като това започна в края на 2025 г. и продължи през цялата 2026 г. до момента. За първи път подобно нещо се случва от август 2024 г., когато се състоя офанзивата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в руската Курска област. От март 2026 г. украинските сили ограничават руснаците до почти нулеви нетни териториални придобивки и провеждат успешни контраатаки в направленията Купянск, Олександровка, а сега и Лиман, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо случващото се на фронта чрез геолокализирани кадри.

КАК ПОДПАЛИЛИТЕ НОВА ВОЙНА ПРОКСИТА НА ИРАН ИЗПОЛЗВАХА AI НА ANTHROPIC, ЗА ДА СЪЗДАДАТ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ

Американската стартъп компания за изкуствен интелект Anthropic твърди, че е предотвратила множество злонамерени операции, при които са били използвани нейните модели на Claude AI – от кибершпионаж и проектиране на оръжия до кампании за масово наблюдение. По отношение на конвенционалните оръжия компанията твърди в нов доклад, че е се е намесила в северната част на Йемен, като е блокирала опит за използване на Claude в софтуер за разработка и насочване на ракети, включително управляема ракета и балистична ракета с голям обсег (над 2000 км).