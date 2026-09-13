Асен Василев поиска Илияна Йотова да се оттегли от надпреварата за президент

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради решение за помилване, взето от нея като вицепрезидент през 2022 г. В същото време Василев и партията му застават зад кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент. „Обяснение не чух. Чух опит на госпожа Йотова да се скрие зад медицинска комисия. Но това е абсолютно жалък опит, защото начинът, по който работи и Конституционният съд, между другото, се произнесе през 2012 година. Начинът, по който работи помилването, е личен акт на президента и вицепрезидента“, заяви Василев.

По думите му медицинска комисия не може да задължи президента или вицепрезидента да помилват даден човек. „Нито една комисия не може да препоръча, нито една комисия не може да задължи президента и вицепрезидента да помилват някого. А ако те го помилват, никой не може да упражни контрол над помилването“, категоричен бе Василев в предаването "120 минути" по bTV.

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Василев коментира случая с мъжа, когото определи като „Петричкия Ескобар“, и посочи, че към момента на помилването присъдата му е била прекъсната по здравословни причини, отново след медицински становища. „Това, че е болен, не означава, че трябва да бъде помилван. Никъде в българското законодателство“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

Той посочи, че решението за помилване трябва да отчита и вероятността човекът да извърши ново престъпление. „Тя трябва да провери има ли опасност този човек да направи рецидив. Ако говорим за Петричкия случай, това е човек, който е бил осъден на доживотен затвор, избягал е от затвора, направил е редица други престъпления и това е поредното престъпление, за което е осъден. Има ли шанс да направи рецидив? Има. Поправил ли се е този човек в затвора?“, попита Василев.

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„Помилването не е просто да разписваш в тефтер за банички. Помилването е изключителна дейност, която казваш – правосъдието по една или друга причина е сбъркало или човекът се е поправил много по-бързо, отколкото е било дадено, и затова ще му се намали присъдата“, каза той. Според Василев здравословното състояние е само един от факторите при решението за помилване. „Това не е някакъв рутинен акт на база на това, че някой е бил болен“, заяви той.

Василев посочи и друг случай на помилван затворник. По думите му последното такова помилване е от 6 февруари 2025 г. Става въпрос за 52-годишен мъж, който първо е получил присъда за това, че с автомобил при катастрофа е убил човек, а след това е бил осъден и за участие в организирана престъпна група с разпространение на наркотици. „Наркодилър. Рецидивист. И този човек също е помилван пак по здравословни причини“, каза Василев.

Той заяви, че общо петима от помилваните са били осъдени за разпространение на наркотици или наркотрафик. „Пет са случаите. Не е един, не са два. Има 28 помилвани, от тях пет са на разпространители на наркотици или наркотрафиканти“, посочи лидерът на „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали не се притеснява, че при предоставяне на информация за медицинските становища фокусът може да се измести към лекарите, които са ги изготвили, Василев отговори, че решението за помилване не зависи единствено от медицинското състояние. „Няма никакво значение какво пише в медицинското становище. Днес, ако отидем в ГДИН, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, в болницата към Софийския затвор, знаете ли колко болни хора ще видим? Всички от тях ще имат медицинско становище, че са много болни. И то ще бъде вярно. Всички те ли трябва да бъдат помилвани?“, попита той. „Актът на помилването не гледа само медицинското състояние. Той гледа какъв е шансът този човек да извърши престъпление отново“, каза Василев.

Той даде пример с рецидивист, осъден за разпространение на наркотици, и заяви, че при такъв човек трябва да се преценят както рискът от ново престъпление, така и данните за неговото поправяне. „Не може да се скрие зад този жалък опит. Да каже: „Те ми казаха, че е болен“. Да, болен е бил“, каза Василев.

По думите му именно тази преценка прави Йотова неподходяща за президентския пост. „Това да се крие зад комисия е абсолютно липса на отговорност и ти я прави непригодна да бъде президент на страната. Как ще се криеш зад комисия за такива действия?“, заяви той.

Василев коментира и други свои критики към Йотова, като посочи решението ѝ да не наложи вето на бюджета. „Да погледнем бюджета. 32 хиляди човека се подписаха и я помолиха да сложи вето на бюджета. Защото той съдържа противоконституционни разпоредби“, каза той.

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По думите му редица юридически становища са посочили наличие на поне една или няколко противоконституционни разпоредби. „Но госпожа Йотова заяви, че няма нищо противоконституционно и го пусна да си върви. И с това ощети всички български граждани, които са на минимална работна заплата. Всички български граждани, които са на непълен работен ден“, заяви Василев.

Той посочи и според него проблем с разпоредбите, засягащи хората с ТЕЛК решения. „Работата на президента в България е да бъде коректив. Когато някой сбърка, да му каже: „Помислете отново“. Това е работата на българския президент“, каза Василев.

Според него президентът трябва да може да реагира и по теми, свързани с цените на горивата и икономическата политика. „Президентът да излезе и да каже: „Колеги, срещнете се с българските граждани. Питайте ги дали цените не са достатъчно високи, дали има нужда от компенсации“. Най-малкото шефът на тази бюджетна комисия, заедно с премиера, наистина да се срещнат с гражданите и да имат обратна връзка. А не да седят изолирани, да не си говорят с никого, да си получават големите доходи“, заяви той, визирайки изказването на шефа на бюджетната комисия, че цените на бензина не са достатъчно високи, заради което няма да бъдат раздадени компенсации.

Василев защити кандидатурата на Андрей Гюров за президент и обясни защо според него той би бил по-добър избор от Йотова. „Защото той ще го каже, а госпожа Йотова не го казва. Госпожа Йотова сега е президент, трябваше това да го каже“, каза той.

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Василев подчерта, че Гюров вече е бил служебен премиер и според него е показал независимост при избора на състав на кабинета. „Андрей Гюров си тежи на място като професионалист. И ясно си казва мнението. И е наистина независим. И е силен. И не се крие зад комисии“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали партията би поискала връщане на правомощията на президента, ограничени с конституционните промени през 2023 г., ако Гюров бъде избран, Василев отговори отрицателно. „Орязахме му правомощията да не е Луи XIV. Това не му пречи да е коректив“, каза той. „Президентът не е без власт, но тази власт не е еднолична и безконтролна“, допълни Василев. Той даде за пример и ситуацията около избора на служебен премиер и кандидатурата на Горица Кожарева, като посочи, че според него президентът все още има възможност за избор.

В разговора Василев беше попитан и за подкрепата, която „Продължаваме промяната“ е дала на Румен Радев през 2021 г., въпреки негово изказване за статута на Крим - че той е руски. „През 2021 година Радев ни излъга, както излъга целия български народ на последните избори. Това, което видяхме и това, което стана ясно пролетта на 2022-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България“, заяви Василев.

По думите му тогава не е било ясно, че Радев ще защитава руски интереси за сметка на България. „Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат“, каза той. На въпрос дали признава, че е имал грешна преценка за Радев през 2021 г., Василев отговори: „Абсолютно“. Той обясни, че сега има по-голяма увереност в преценката си за Андрей Гюров, защото двамата са работили по-дълго време заедно и Гюров е преминал през „доста по-големи изпитания“.

Василев отправи критики и към настоящото управление, като заяви, че страната се движи към икономическа криза. „В момента това, което виждаме, е, че това правителство кара България челно към стената, към икономическа криза“, заяви той.

По думите му ситуацията с германската икономика, автомобилната индустрия и атаките срещу петролните съоръжения влияе върху международните пазари и цените. „Експортът не върви, износът не върви, защото немската икономика е надолу. Проблемът с автомобилната индустрия в Германия е ясен“, каза Василев. Той беше попитан и за кандидата за вицепрезидент Георги Кандев и дали според него той носи добавена стойност към кандидатурата. „Всеки човек си избира екипа, това е мое верую. И винаги съм го прилагал“, отговори Василев.

Според него президентът трябва лично да носи отговорността за екипа си. „Господин Гюров е президент, президентът си избира екипа и си носи отговорността лично. Не комисия, не съвет, не влъхви някакви, не някакви мъдреци и мислители. Лично си носи отговорността“, каза той.

Василев отхвърли възможността Иван Христанов да бъде кандидат за вицепрезидент, като заяви, че „народът трябва да реши кой е президентът на народа“, а не човек сам да се провъзгласява за такъв.

Накрая Василев коментира и възможността за подкрепа от ГЕРБ при евентуален балотаж. „Аз никога не съм се бъркал в работите на чужди партии и техните решения. Това е също много важно. Всяка партия сама трябва да си вземе решението“, каза той.

По думите му ГЕРБ в момента е в тежко състояние, тъй като за първи път от много години не е ясно дали партията ще остане във властта. „Ще се видят едни предатели, ще започнат да излизат. Едни хора, които са били там само заради личния интерес, ще започнат да излизат“, заяви Василев. Той сравни ситуацията с процес, през който според него е преминала и „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали би призовал избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гюров и Кандев при евентуален балотаж Василев отговори, че не смята, че това би имало такъв ефект. „Ама ако аз призова избирателите на ГЕРБ, Вие защо мислите, че те ще ме послушат? Само ГЕРБ могат да призоват собствените си избиратели“, каза той.

„Аз силно вярвам, че хората имат глава на раменете, не са стадо. Ти можеш да ги призоваваш, можеш да им обясняваш, можеш да им кажеш всичко, в крайна сметка всеки си взема сам решението“, завърши Василев.