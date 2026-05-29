Стефан Сотиров проговори след раздялата с ЦСКА 1948: Напускам с чиста съвест, докато другите се навеждат пред подмяната

След официалната раздяла между ЦСКА 1948 и изпълнителния директор Стефан Сотиров, бившият ръководител направи емоционален коментар в социалните мрежи, в който обобщи периода си в клуба и даде своята гледна точка за изминалите години. Той говори откровено както за трудностите, така и за постигнатите резултати по време на управлението си.

Равносметката след вицешампионската титла и цената на европейския пробив

"Посветих последните десет години от живота си на каузата да запазя капката истина в океана от лъжи. Последен отчаян щурм в една отдавна обречена война, през тръните и калта на омерзението, сред останките от старата детска любов. Защото избрах да отстоявам правдата, когато другите се навеждат пред подмяната. Защото тихият вътрешен глас се чува по-ясно от виковете на мнозинството. Защото трябва да се живее смело в този свят на страхливци.

Предавам щафетата, но не и убежденията и принципите си. Лично решение, обмислено и взето спокойно. Напускам след един успешен сезон, в който клубът постигна най-високото класиране в своята трудна и неравна, но достойна история. Вицешампион на България и участник в европейските клубни турнири. Малцина знаят колко труд, себераздаване и постоянство стоят зад тези резултати.

Благодаря от сърце за доверието, подкрепата и лоялността, които получавах през всички тези години! Надявам се да съм ги оправдал и да съм бил на висотата на очакванията към мен. Няма да забравя нито една протегната ръка, нито един искрен жест, нито едно добро отношение. За мен беше ЧЕСТ!", написа Сотиров.

