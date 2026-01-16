Левски сипа сол в раната: показа нагледно как „краде“ Око-Флекс от Пловдив (ВИДЕО)

Преди дни лидерът в Първа лига Левски официално обяви първото си ново попълнение. Става въпрос за Армстронг Око-Флекс. „Сините“ платиха откупната клауза на ирландеца и така го взеха от вече бившия му клуб Ботев Пловдив. Но „канарчетата“ изобщо не бяха доволни и се опитаха да спрат трансфера. В крайна сметка крилото вече беше представено от Левски. Столичани дори сипаха сол в раната на Ботев с видео, озаглавено „Армстронг Око-Флекс – първи ден в „Левски“.

Левски показа с видео как „краде“ Око-Флекс от Пловдив

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов даде много интересно интервю по повод трансфера на ирландското крило в столичния гранд. В него бизнесменът определи действията на Левски като „кражба“. „Сините“ не закъсняха с отговора, като публикуваха видео със заглавие „Армстронг Око-Флекс – първи ден в „Левски“. Още в първите минути на клипа те показват нагледно как са “откраднали“ младия футболист от Пловдив.

Армстронг Око-Флекс вкара 7 гола и даде 2 асистенции в 15 мача за Ботев

Око-Флекс пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2025 г. от швейцарския Цюрих. От началото на сезона той взе участие в 15 мача за „канарчетата“ – 14 в Първа лига и 1 за Купата на България. В тези срещи той се представи добре, като вкара 7 гола и даде 2 асистенции. Трансферът му в Левски може да се окаже голям за младия ирландец, тъй като той ще премине от 11-тия във временното класиране в лидера на българското първенство.

