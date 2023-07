Левски следи национал на Барбадос

Гейл е един от най-добрите чужденци в грузинското първенство, като през изминалия сезон офанзивният футболист той изигра 19 мача в местния елит, в които реализира 10 попадения и направи още пет асистенции. Той има договор с Дила Гори до 31 декември 2024 година и е оценен на 550 хиляди евро.

🇬🇪🇧🇬One of the leagues best foreigners, Thierry Gale is eyed by Levski Sofia.👀



📊🇧🇧The 21yo Barbados international managed to score 10 and assist 5 goals for Dila Gori this season.



Unplayable on his day.



