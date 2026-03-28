Левски сложи цена на голмайстора на Първа лига

Наясно сме, че българската Първа лига не е сред най-големите първенства в света. Затова когато някой футболист направи впечатляващ сезон тук, големите европейски отбори се опитват да го привлекат за изгодна за тях сума пари. Голмайсторът не само на Левски, а на цялото ни първенство, Еверон Бала, е точно в такава позиция. Но на „Герена“ вече са решили – бразилецът няма да бъде продаден за сума по-малка от 3 милиона евро.

Евертон Бала има 15 гола в Първа лига

Според колегите от „Мач Телеграф“ агенти от големи европейски клубове вече кръжат около Евертон Бала и се опитват да го съблазняват с оферти. Но той е напълно отдаден на Левски, като до края на сезона иска да се съсредоточи само и единствено върху битката за титлата. Той е голмайстор не само за Левски, а за цялата Първа лига, като е отбелязал 15 гола. Той дели първото място при голаджиите с Ивайло Чочев от Лудогорец.

Левски няма да приема оферти под 3 милиона евро

Евертон Бала е с основен принос за първото място на Левски. „Сините“ са с 65 точки след изиграването на 27 мача. Вторият Лудогорец е с 56 пункта. За тях предстоят 9 решаващи мача, като 5 от тях са или срещу Лудогорец, или срещу ЦСКА. Бала има договор с Левски до лятото на 2027 г. въпросните агенти обаче искат да привлекат бразилеца още през това лято. Ако се стигне до реална оферта за него, на „Герена“ няма да приемат нищо под 3 милиона евро.

