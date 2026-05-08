Кметът на Стара Загора се произнесе по въпроса с Берое: "Притеснително е, искам среща с БФС"

Един от емблематичните български клубове получи много лоши новини през последните дни. Старозагорският Берое получи тежка присъда от Българския футболен съюз. Централата е осведомила отбора, че ще изпадне служебно във Втора лига и няма да получи лиценз за участие в Първа лига за следващия сезон. Заралии имат една седмица да обжалят решението. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров също взе отношение по въпроса, като с публикация в социалните мрежи сподели, че за него информацията е много притеснителна.

Живко Тодоров: "Ще поискам официална среща с БФС"

Ето какво написа кметът на Стара Загора Живко Тодоров: "Следя ситуацията в Берое. Информацията, която получавам, е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубa ни да се вдигне отново на крака". В момента Берое е на четвърто място във втората осмица от плейофите на Първа лига. Но дори и да звършат извън зоната на изпадащите, заралии няма да могат да играят в елита, ако не получат лиценз.

Бъдещето на Берое е под въпрос

Ако играе във Втора лига от следващия сезон, за Берое основен въпрос ще стане цялостното бъдеще на клуба. Собствеността и политиката на заралии може да се промени драстично. "Зелените" бяха единственият клуб извън първата четворка, който заплати санкцията, която се наложи в началото на сезона на отборите, които няма да играят с поне четирима българи в състава си.

