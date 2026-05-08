Спорт:

Предупреждение за Левски: Легенда алармира, че ЦСКА и Лудогорец посягат на най-ценното му

08 май 2026, 13:45 часа 766 прочитания 0 коментара

Какво ще се случи с Левски след спечелената титла и какви трябва да са първите действия на новото ръководство? Това бяха част от въпросите, които Actualno.com и SportLive.bg зададе на своя събеседник Войн Войнов - един от най-емблематичните футболисти в историята на "синия" клуб. Легендарното крило на тима от "Герена" също така даде и своето мнение за представянето на ЦСКА и Лудогорец през сезона.

Начинът, по който Левски се добра до титлата

Войн Войнов направи много интересна констатация пред нашата медия, че Левски е станал шампион, след като е успял да се справи с малките отбори в Първа лига. Той също така добави, че "сините" са се възползвали отлично от грешките на Лудогорец и неговите незадоволителни резултати през кампанията. Бившият футболист обаче добави, че според него битката за титлата догодина ще бъде много оспорвана, защото както разградчани, така и ЦСКА ще дадат всичко от себе си, за да стигнат до златните медали.

Войн Войнов

Новото ръководство на Левски 

Легендарното крило вярва, че Левски го очакват доста добро бъдеще, начело с новия собственик на гранда - Атанас Бостанджиев. Войнов споделя мнението, че е еднакво важно клубът да създаде както новия стадион, така и школа, от която да излизат млади и амбициозни футболисти.

"Винаги съм казвал, че когато ЦСКА направи нещо положително веднага следващата стъпка е и Левски да направи същото и разбира се - обратното. Бях сигурен, че Левски ще започне да строи стадион и най-важното за мен и като че ли по-важно - нека да направят школа. Само говорим, а знаем, че 90-95% от школите у нас страдат от липса на терени. Затова съм сигурен и най-вече удовлетворен от това, което каза новият собственик, че ще направи стадион и база - което е най-важното. Доволен съм, че Левски намери такъв човек", сподели Войнов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Всички части от интервюто с Войн Войнов на SportLive.bg:

Само в SportLive! Легенда на "сините" с над 200 мача: Левски стана шампион, защото се справи с малките отбори

Левски трябва да внимава! "Синя" легенда вярва, че ЦСКА и Лудогорец идват за най-милото му

Кауза, по-важна от стадиона: Легенда на Левски със съвет към Бостанджиев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Първа лига Войн Войнов
Янко Станчев
Янко Станчев Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес