Предупреждение за Левски: Легенда алармира, че ЦСКА и Лудогорец посягат на най-ценното му

Какво ще се случи с Левски след спечелената титла и какви трябва да са първите действия на новото ръководство? Това бяха част от въпросите, които Actualno.com и SportLive.bg зададе на своя събеседник Войн Войнов - един от най-емблематичните футболисти в историята на "синия" клуб. Легендарното крило на тима от "Герена" също така даде и своето мнение за представянето на ЦСКА и Лудогорец през сезона.

Начинът, по който Левски се добра до титлата

Войн Войнов направи много интересна констатация пред нашата медия, че Левски е станал шампион, след като е успял да се справи с малките отбори в Първа лига. Той също така добави, че "сините" са се възползвали отлично от грешките на Лудогорец и неговите незадоволителни резултати през кампанията. Бившият футболист обаче добави, че според него битката за титлата догодина ще бъде много оспорвана, защото както разградчани, така и ЦСКА ще дадат всичко от себе си, за да стигнат до златните медали.

Новото ръководство на Левски

Легендарното крило вярва, че Левски го очакват доста добро бъдеще, начело с новия собственик на гранда - Атанас Бостанджиев. Войнов споделя мнението, че е еднакво важно клубът да създаде както новия стадион, така и школа, от която да излизат млади и амбициозни футболисти.

"Винаги съм казвал, че когато ЦСКА направи нещо положително веднага следващата стъпка е и Левски да направи същото и разбира се - обратното. Бях сигурен, че Левски ще започне да строи стадион и най-важното за мен и като че ли по-важно - нека да направят школа. Само говорим, а знаем, че 90-95% от школите у нас страдат от липса на терени. Затова съм сигурен и най-вече удовлетворен от това, което каза новият собственик, че ще направи стадион и база - което е най-важното. Доволен съм, че Левски намери такъв човек", сподели Войнов.

