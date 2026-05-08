Четирикратен шампион с Лудогорец разкри има ли шанс братя Домусчиеви да изоставят „орлите“

Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец разкри има ли шанс братя Домусчиеви да изоставят „орлите“. Става въпрос за четирикратния шампион на България с разградчани Георги Дерменджиев. Опитният специалист говори пред колегите от „Тема спорт“ като коментира всички най-наболели теми около доскорошния хегемон в Първа лига. Както е известно, през този сезон Лудогорец се представи много под очакванията и ще завърши кампанията без трофей – нещо, което не се е случвало в последните 14 години.

Георги Дерменджиев сподели, че Кирил и Георги Домусчиеви гледат на Лудогорец като на своя рожба. Затова и не очаква собствениците да напуснат клуба. Той обърна внимание и на бъдещето на треньора Пер-Матиас Хьогмо, който даде всичко от себе си, но така и не успя да вдигне разградчани на крака.

„Не мисля, че ще се направят някакви резки завои”

„На много хора им се иска да се случи това нещо. Двамата са изключително сериозни и успели бизнесмени, които създадоха този отбор. Бих казал, че това е тяхната рожба. Не мисля, че ще вземат такова решение. В Лудогорец работят много разумни хора. Придобиха доста опит както на българско, така и на международно ниво. Всичко е много добре структурирано и не мисля, че ще се направят някакви резки завои“.

„Не мога да кажа как ще процедират с Хьогмо. Не знам какво решение ще вземат, но според мен ще бъде правилното. Сега е важно да се завърши шампионата на ниво и да се спечели квота за евротурнирите. Гледах всички мачове на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Разградчани допуснаха много грешки и когато направиш това се получава този краен продукт, и тимът няма да спечели титлата през този сезон“, заяви Георги Дерменджиев.

