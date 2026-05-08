Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Четирикратен шампион с Лудогорец разкри има ли шанс братя Домусчиеви да изоставят „орлите“

08 май 2026, 14:09 часа 495 прочитания 0 коментара

Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец разкри има ли шанс братя Домусчиеви да изоставят „орлите“. Става въпрос за четирикратния шампион на България с разградчани Георги Дерменджиев. Опитният специалист говори пред колегите от „Тема спорт“ като коментира всички най-наболели теми около доскорошния хегемон в Първа лига. Както е известно, през този сезон Лудогорец се представи много под очакванията и ще завърши кампанията без трофей – нещо, което не се е случвало в последните 14 години.

Георги Дерменджиев сподели, че Кирил и Георги Домусчиеви гледат на Лудогорец като на своя рожба. Затова и не очаква собствениците да напуснат клуба. Той обърна внимание и на бъдещето на треньора Пер-Матиас Хьогмо, който даде всичко от себе си, но така и не успя да вдигне разградчани на крака.

ОЩЕ: Лудогорец, а сега накъде?

„Не мисля, че ще се направят някакви резки завои”

„На много хора им се иска да се случи това нещо. Двамата са изключително сериозни и успели бизнесмени, които създадоха този отбор. Бих казал, че това е тяхната рожба. Не мисля, че ще вземат такова решение. В Лудогорец работят много разумни хора. Придобиха доста опит както на българско, така и на международно ниво. Всичко е много добре структурирано и не мисля, че ще се направят някакви резки завои“.

Георги Дерменджиев

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Не мога да кажа как ще процедират с Хьогмо. Не знам какво решение ще вземат, но според мен ще бъде правилното. Сега е важно да се завърши шампионата на ниво и да се спечели квота за евротурнирите. Гледах всички мачове на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Разградчани допуснаха много грешки и когато направиш това се получава този краен продукт, и тимът няма да спечели титлата през този сезон“, заяви Георги Дерменджиев.

ОЩЕ: След гръмкия провал: какво ще е бъдещето на Лудогорец и Домусчиеви?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лудогорец Кирил Домусчиев Георги Дерменджиев Георги Домусчиев
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес