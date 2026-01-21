Левски завишава офертата си за Хуан Переа

Ръководството на Левски не се е отказало от възможността да привлече звездата на Локомотив Пловдив Хуан Переа. Както е известно, „сините“ спешно се нуждаят от нов централен нападател, тъй като след продажбата на Борислав Рупанов в Полша останаха единствено с Мустафа Сангаре в предни позиции. Затова и шефовете на клуба усилно търсят офанзивен играч, като първата опция е именно 26-годишният състезател на „смърфовете“.

Левски се нуждае от нов нападател

Привличането на Хуан Переа на стадион „Георги Аспарухов“ обаче няма да е никак лесна задача. Причината е, че преди дни собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви, че иска 750 хиляди евро за правата на колумбиеца. Сумата е доста висока за родните стандарти като на този етап от Левски не възнамеряват да извадят толкова пари. Първоначално „сините“ бяха готови да дадат 300 000 евро за Переа, но сега са решили да завишат офертата си, за да опитат да склонят „смърфовете“ да се разделят с нападателя.

"Сините" са готови да платят 400 000 евро за колумбиеца

Според колегите от „Тема спорт“ на „Герена“ са решили да предложат 400 хиляди евро за Хуан Переа. Това е със 100 бона повече отколкото Левски плати за звездата на Ботев Пловдив Армстронг Око-Флекс. Все още обаче няма яснота дали Христо Крушарски ще отстъпи от исканията си и ще продаде колумбийската си звезда на „сините“.

