Сираков и Боримиров отиват в Турция, за да инспектират Левски и да финализират преговорите за Переа?

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров отпътуваха днес за Турция, където „сините“ са на лагер преди подновяването на първенството. Според различни информации двамата ще инспектират как се представя отбора на Хулио Веласкес по време на подготовката, но също така ще опитат да финализират преговорите за нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа.

Левски спешно се нуждае от нов нападател

Локомотив Пловдив също е на подготовка в Турция, което улеснява босовете на Левски. Очаква се те да се срещнат с представители на „смърфовете“, за да бъде обсъден евентуалния трансфер на Переа на стадион „Георги Аспарухов“. Както е известно, „сините“ се нуждаят спешно от нов централен нападател, след като преди дни трансферираха Борислав Рупанов в Полша. Сделката обаче остави Хулио Веласкес със само един чист таран в лицето на Мустафа Сангаре.

Крушарски иска 750 000 евро за Переа

Преди дни собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски призна, че е говорил със Сираков за трансфера на Переа на „Герена“. Шефът на „смърфовете“ обаче е поискал 750 000 евро за правата на нападателя, а това е шокирало неговия колега от София. Все пак от Левски се надяват, че ще успеят да склонят Крушарски да продаде колумбийския футболист на „сините“ срещу доста по-скромна сума.

