Правителството на Гюров:

Край! Наско Сираков реши кризата в атаката на Левски

10 март 2026, 18:16 часа 169 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски намери решение на заформилата се кадрова криза в офанзивен план след контузията на централния нападател Мустафа Сангаре. "Сините" официално обявиха привличането на нов нападател - Марко Дуганджич. Той премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26, като се очаква да даде така нужната широчина на Хулио Веласкес на върха на атаката в битката за титлата до края на шампионата.

Левски привлече нападателя Марко Дуганджич

Левски остана без Сангаре преди броени дни, след като нападателят получи контузия и трябваше да се подложи на операция, като ще отсъства около 2 месеца от терените. Така тимът остана само с Хуан Переа, който дори започна като резерва срещу Лудогорец, а после влезе от пейката и си изкара червен картон, заради който пропусна мача с Локомотив Пловдив. Именно срещу "смърфовете" се видя, че Левски изпитва сериозни проблеми без чист нападател на върха.

Още: "Мит е, че титла се печели срещу малките отбори! Левски трябва да вземе нещо от Лудогорец"

Марко Дуганджич и Даниел Боримиров

Ето какво написаха от Левски за новото си попълнение:

"Марко Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в Осиек (Хърватия). Юноша на местния „Осиек“, като преминава през всички юношески формации на клуба. Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола. В началото на 2015 година преминава под наем в италианския „Тернана“, с чийто екип изиграва 25 мача и вкарва 2 гола.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

През лятото на 2017 година става част от друг италиански клуб – „Матера“, където изиграва 26 мача и вкарва 6 гола. В началото на 2020 година преминава в румънския „Ботошани“, където записва 20 мача и 11 гола. В края на годината е трансфериран в руския „Сочи“, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 5 гола.

В началото на 2022 година следва нов трансфер – в румънския „ЧФР Клуж“, където изиграва 17 мача с 1 гол и печели шампионската титла на Румъния. През лятото на 2022 година става част от друг румънски клуб – „Рапид“ (Букурещ), с чийто екип записва 48 мача и вкарва 28 гола. Печели голмайсторския приз в местното първенство с 22 отбелязани попадения.

В средата на 2023 година е трансфериран в „Ал Таи“ (Саудитска Арабия), където изиграва 38 мача с 4 отбелязани гола. В началото на 2025 година преминава във „ФК Сеул“ (Република Корея), с чийто екип изиграва 37 мача и вкарва 5 гола."

Още: "Хьогмо прати Веласкес на втора ликвидация! И може би няма да му е последната..."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Марко Дуганджич
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес