Край! Наско Сираков реши кризата в атаката на Левски

Ръководството на Левски намери решение на заформилата се кадрова криза в офанзивен план след контузията на централния нападател Мустафа Сангаре. "Сините" официално обявиха привличането на нов нападател - Марко Дуганджич. Той премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26, като се очаква да даде така нужната широчина на Хулио Веласкес на върха на атаката в битката за титлата до края на шампионата.

Левски остана без Сангаре преди броени дни, след като нападателят получи контузия и трябваше да се подложи на операция, като ще отсъства около 2 месеца от терените. Така тимът остана само с Хуан Переа, който дори започна като резерва срещу Лудогорец, а после влезе от пейката и си изкара червен картон, заради който пропусна мача с Локомотив Пловдив. Именно срещу "смърфовете" се видя, че Левски изпитва сериозни проблеми без чист нападател на върха.

Ето какво написаха от Левски за новото си попълнение:

"Марко Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в Осиек (Хърватия). Юноша на местния „Осиек“, като преминава през всички юношески формации на клуба. Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола. В началото на 2015 година преминава под наем в италианския „Тернана“, с чийто екип изиграва 25 мача и вкарва 2 гола.

През лятото на 2017 година става част от друг италиански клуб – „Матера“, където изиграва 26 мача и вкарва 6 гола. В началото на 2020 година преминава в румънския „Ботошани“, където записва 20 мача и 11 гола. В края на годината е трансфериран в руския „Сочи“, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 5 гола.

В началото на 2022 година следва нов трансфер – в румънския „ЧФР Клуж“, където изиграва 17 мача с 1 гол и печели шампионската титла на Румъния. През лятото на 2022 година става част от друг румънски клуб – „Рапид“ (Букурещ), с чийто екип записва 48 мача и вкарва 28 гола. Печели голмайсторския приз в местното първенство с 22 отбелязани попадения.

В средата на 2023 година е трансфериран в „Ал Таи“ (Саудитска Арабия), където изиграва 38 мача с 4 отбелязани гола. В началото на 2025 година преминава във „ФК Сеул“ (Република Корея), с чийто екип изиграва 37 мача и вкарва 5 гола."

