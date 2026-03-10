Популярният сатиричен журналист и създател на сайта "НЕ!НОВИНИТЕ" - Самуил Петканов, публикува шеговит пост в социалните мрежи по повод спорно отсъдената дузпа за Левски в двубоя срещу Локомотив Пловдив. "Сините" получиха 11-метров наказателен удар, след като Армстронг Око-Флекс се озова на тревата в самия край на срещата, а главният съдия посочи бялата точка, за да може Евертон Бала да вкара.

Самуил Петканов с култов коментар за спорната дузпа за Левски

Дузпата обаче предизвика противоречия в социалните мрежи, а Самуил Петканов я коментира така в личния си профил във Фейсбук: "Опасявам се, че ако цената на петрола падне, ще отсъдят дузпа за Левски". От Локомотив Пловдив също предявиха претенции, че не е трябвало да се отсъжда дузпа. От Съдийската бригада към Българския футболен съюз обаче излязоха с видео анализ, в който се аргументираха, че решението на терен е правилно.

С дузпата Левски взе победа, която задържа отбора с аванс от 9 точки пред втория Лудогорец. В следващия кръг "сините" гостуват на отбора на Берое, който е в криза и сериозно заплашен от изпадане от елита. Локо Пловдив, който няма победа в последните си пет шампионатни срещи, ще опита да се върне към победите като домакин на Септември.

Иначе миналата година Самуил Петканов се "кандидатира" за шеф в ЦСКА, като обеща и уникални промени на "Армията".