Любимец на Сектор Г разкри кой го е изгонил от ЦСКА и защо

Един от големите любимци на публиката на ЦСКА в последните двайсетина година Стойко Сакалиев разкри защо е напуснал клуба. Както е известно, наскоро ръководството на „армейците“ изненадващо обяви, че дългогодишният администратор на тима ще си събере багажа. На негово място пък бе назначен Димитър Вутов. Сакалиев говори пред колегите от „Дспорт“ като обясни кой и защо го е изгонил от любимия му отбор.

Сакалиев не назова конкретно име, но обясни, че става въпрос за човек, който сам казва, че не разбира от футбол и който в момента управлява ЦСКА. На този профил отговаря изпълнителният директор на клуба Радослав Златков. Саката, както всички наричат бившия нападател, допълни, че си е тръгнал от „армейците“ с високо вдигната глава.

Стойко Сакалиев бе дългогодишен администратор на ЦСКА

„Това бе дълъг процес за мен в личен план. Досега никога не се бях сблъсквал с подобен тип работа и за мен бе доста интересно. Научих много неща. Знаех какво искат футболистите и затова го правех с голяма любов и желание. Минаха 1-2-3 години, смениха се собствениците. При идването на новите собственици всичко между етажите се разбута. Новите хора започнаха да изграждат нова структура“.

„Когато назря момента за моето премахване от клуба, бе и от едната, и от другата страна. Аз усещах неприятно отношение спрямо мен. Той е един човек. Не знам по каква причина е взето решението за това изчистване на хора като мен, които обичат клуба. Имаше едно недоверие към мен. Едни разговори, че въпросният човек чака да дойде момент, в който ще ме отстрани. То така и стана. Аз го бях почувствал и бях взел вече това решение“.

„Отношението и поведението на въпросния човек, който сам казва, че не разбира от футбол, ме отстрани от ЦСКА. Всички футболни хора знаят за кого говоря. Това е човекът, който в момента ръководи клуба. Нямам предвид г-н Валтер Папазки, а човекът, който в момента е в България и управлява клуба. С идването на Митко Вутов ми беше ясно какво ще се случи. Те така процедират. Тръгнах си с гордо вдигната глава. Когато някой реши, че не си му нужен, няма смисъл да стоиш. Или пък да слизаш на по-долните етажи“, заяви Стойко Сакалиев.

