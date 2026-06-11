Любо Пенев се завръща: говори за връзката си с Локомотив София, подготовката и новото правило на БФС

След като се пребори с коварната болест, легендата на българския футбол Любослав Пенев се завръща. Той отново ще поеме роля покрай тъчлинията. Пенев вече официално е новият треньор на Локомотив София и даде първата си пресконференция като такъв. На нея той обърна внимание първо на състоянието си. След това говори за връзката си с клуба, подготовката на отбора и отдели няколко думи за новото правило на БФС, според което всеки отбор трябва да има българин, роден след 1 януари 2003 г. в титулярния си състав.

Любо Пенев: “Тази връзка се подновява от днес“

На пресконференцията Любо Пенев говори първо за здравето си. След това обърна внимание на футбола: “Има малки детайли, които трябва да уточним с треньорския щаб. Ще имам помощник-треньор, анализатор. Имам връзка с този клуб. Баща ми и чичо ми са тръгнали от него. Тази връзка се подновява от днес. Надявам се всичко да върви добре и да имаме едни добри резултати. Това е нашата работа.

От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там ще бъдем с три контроли. Четвъртата ще бъде представяне на отбора на нашия стадион. Програмата и организацията е направена. Сега се изисква дисциплина, професионализъм, за да изпълним всички задачи и отборът да играе добър футбол.

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“Грешки се допускат навсякъде“

Поласкан съм. Това е огромно доверие, което ми рискуват. Убеден съм, че няма да ги разочаровам. Грешки се допускат навсякъде, няма застраховани. Във водещите първенства също има пропуски. Хора сме, всеки може да допусне грешка. ВАР и другите системи са, за да помогнат. И двата отбора да не бъдат сериозно ощетявани. Ще има мачове, в които няма да се получи. Трябва да играем смислен футбол. Ние да се радваме, както и феновете. Целта е много по-нагоре от осмо място. Не може да има спокойствие и комфорт. Има конкуренция, изисквания, така че всеки трябва да ги спазва по най-добрия начин.

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“Обичам да работя с млади футболисти“

Имаме двама-трима футболисти от школата. Ние също ще привлечем млади футболисти. Ние ще спазим това правило. Това е къса крачка. Колкото по-малко българи играят в отборите, няма как да имаме национални гарнитури. Ние ги имаме, но нивото не е това, което желаем всички. Обичам да работя с млади футболисти. От тях доста отидоха в чужбина. И ще продължа да го правя. Трябва да се работи с тях с търпение. Един 19 или 20-годишен футболист не е завършен. Малко след тази възраст започват да се формират. Приветствам правилото, харесвам го“.

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