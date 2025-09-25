Лудогорец игра силно, изтърва златни шансове, потрепери, но тръгна прекрасно в Лига Европа

Лудогорец постигна ценен успех с 2:1 при визитата си на Малмьо в първи двубой от основната фаза на Лига Европа. На стадион "Еледа" "орлите" стартираха ударно и до средата на първата част водеха с две попадения. Точни за разградчани бяха Петър Станич от дузпа и Ерик Биле. В 75-ата минута Йонсен реализира почетното попадения за домакините с помощта и на рикошет.

Гостите влязоха добре в мача. В седмата минута те получиха дузпа след намеса на ВАР за нарушение срещу Куртулуш. С изпълнението се нагърби Станич, който откри резултата. Малко по-късно претенции на домакините за 11-метров наказателен удар не бяха уважени. В средата на полувремето "орлите" удвоиха преднината си.

Петър Станич центрира, вратарят изпусна топката, тя стигна до Ерик Биле, който я прати в мрежата. В 36-ата минута Падт блесна със спасяване при ситуация 1 на 1 с Болин. В края на полувремето тражът пак демонстрира рефлекс, а Скогмар сякаш се размина с червен картон за удар без топка в лицето на Нареси. ВАР гледа ситуацията и не привика главния съдия. Малко преди почивката Видал уцели греда при скоростна контраатака на българския хегемон.

През втората част Олсен направи две спасявания в рамките на минута, за да спре Биле и Видал. Упражнението се повтори в 59-ата минута, когато Станич и Видал пропуснаха. Четвърт час преди да изтече редовното време Малмьо намали изоставането си. Шут на Йонсен рикошира в бранител на Лудогорец и матира Падт - 1:2. В добавеното време Станислав Иванов изтърва сам срещу вратаря.