Има над 200 мача за Лудогорец, но сега е пратен в забвение от треньора, чийто стол е разклатен

Централният защитник на Лудогорец Оливие Вердон не просто загуби титулярното си място в състава на Руи Мота, а бе изпратен в забвение. В последните 6 двубоя на "орлите" националът на Бенин не е помирисвал терен, въпреки че бе един от капитаните на отбора. Това е второ подобно решение от португалския специалист, който прати фланговия нападател Емерсон Родригес в дубъла. Междувременно столът на Мота е сериозно разклатен заради незадоволителното представяне на родния хегемон.

Какво се случва с Вердон?

„Това рязко отсъствие от терена повдига много въпроси. Още повече, че Вердон не е контузен. Ситуацията е притеснителна за националния отбор на Бенин, за който защитникът направи отлични мачове. Сега обаче той излиза от форма, а на селекцията й предстоят решителни битки през октомври за класиране за световното, а Купата на Африка наближава бързо“, пишат в Бенин за Вердон.

В същото време на разположение на Руи Мота е поставен на дузпата от ръководството на Лудогорец. В Разград се оглеждат за нов наставник, защото играта на състава от началото на кампанията е много слаба. "Орлите" са едва на трето място във временното класиране на Първа лига. А на континенталната сцена останаха много далеч от място в същинската фаза на Шампионската лига. Засега португалският треньор запазва поста си, защото клубът не се е спрял на негов заместник. А в момента на хоризонта няма и временен наставник, който да води отбора, докато бъде назначен нов старши, пишат от "Тема Спорт".

