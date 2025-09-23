Лудогорец пътува за Швеция без петима, включително и капитана

В сряда Лудогорец гостува на шведския Малмьо в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Чартърният полет на шампионите излетя от Варна тази сутрин. Извън групата за мача е капитанът на отбора Антон Недялков, който още не е възстановен от контузия. Другите, които не пътуват за Швеция, са Иван Йорданов, Агибу Камара, Идан Нахмиас, и Квадво Дуа. А с отбора заминаха юношите Александър Маринов и Райън Иванов.

Срещата започва в 22:00 ч., а прогрмата на Лудогорец в Швеция е пълна

Мачът ще се играе на 24 септември от 22:00 часа българско време на стадион „Еледа“ в Малмьо. А в деня преди срещата треньорът на Лудогорец Руи Мота и Едвин Куртулуш ще дадат пресконференция. Тя ще се състои в 18:30 ч., а половин час по-късно – в 19:00 ч. българско време ще се проведе и официалната тренировка. Лудогорец стигна до груповата фаза на Лига Европа, след като победи Шкендия в плейофния сблъсък с общ резултат 5:3.

Положението за Лудогорец в Първа лига не е цветущо

В родната Първа лига „орлите“ са на трето място във временното класиране с една точка по-малко от втория ЦСКА 1948, но и с мач по-малко. Разградчани имат пет победи, три равенства и нито една загуба от осем двубоя. Първи остават Левски, които наскоро играха срещу Лудогорец в пряк сблъсък за първото място. „Сините“ също са непобедени и с актив от 20 точки, които записаха в осем мача.

