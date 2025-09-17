Лудогорец със сериозни проблеми преди мача с Левски

В петък Лудогорец се изправя срещу първия Левски в директен мач за челното място в Първа лига. Двата отбора са непобедени след първите си седем мача, в които записаха съответно 17 и 19 точки. Но шампионите имат проблеми с контузии, които могат да се окажат фатални за Руи Мота. Неговото бъдеще изглежда много несигурно и кадровите проблеми със сигурност няма да му помогнат.

Трима са аут за Лудогорец - Антон Недялков и Бернард Текпетей са двама от тях

Според „Мач Телеграф“ става въпрос за Антон Недялков, Бернард Текпетей и Иван Йорданов. Капитанът на „орлите“ не игра и срещу Локомотив Пловдив, а шансът да излезе срещу Левски е изключително малък. По всяка вероятност той ще бъде запазен за първия мач на Лудогорец в Лига Европа – гостуване на Малмьо другата сряда.

Текпетей почти сигурно няма да е титуляр

Текпетей, който беше част от стартовия състав в Пловдив, излезе от терена контузен, след като Ивайло Иванов получи червен картон за нарушение срещу него. Шансът Текпетей да бъде титуляр и на „Герена“ е почти нулев, защото едва ли може да издържи 90 минути. Вариантът е да влезе като резерва, но и това е малко вероятно.

Проблемите с контузии на Лудогорец са най-сериозни в защитата

Липсата на Иван Йорданов също ще бъде проблем. Той обикновено не е титуляр, но е страхотно попълнение стане ли дума за запълване на дупки. Йорданов трябваше да е титулярен ляв бек, след като Антон Недялков няма да играе. Но решението се очаква да е различно, тъй като по левия фланк на защитата би трябвало да започне Сон, а отдясно да действа Йоел Андерсон. Шведският национал записа няколко минути в края на мача срещу Локомотив Пловдив, тъй като тъкмо се бе завърнал от контузия.