Войната в Украйна:

Лудогорец със сериозни проблеми преди мача с Левски

17 септември 2025, 15:10 часа 437 прочитания 0 коментара
Лудогорец със сериозни проблеми преди мача с Левски

В петък Лудогорец се изправя срещу първия Левски в директен мач за челното място в Първа лига. Двата отбора са непобедени след първите си седем мача, в които записаха съответно 17 и 19 точки. Но шампионите имат проблеми с контузии, които могат да се окажат фатални за Руи Мота. Неговото бъдеще изглежда много несигурно и кадровите проблеми със сигурност няма да му помогнат.

Трима са аут за Лудогорец - Антон Недялков и Бернард Текпетей са двама от тях

Според „Мач Телеграф“ става въпрос за Антон Недялков, Бернард Текпетей и Иван Йорданов. Капитанът на „орлите“ не игра и срещу Локомотив Пловдив, а шансът да излезе срещу Левски е изключително малък. По всяка вероятност той ще бъде запазен за първия мач на Лудогорец в Лига Европа – гостуване на Малмьо другата сряда.

Още: Бивш капитан на Лудогорец предупреди Левски: Когато са ранени, "орлите" са най-опасни

Антон Недялков

Текпетей почти сигурно няма да е титуляр

Текпетей, който беше част от стартовия състав в Пловдив, излезе от терена контузен, след като Ивайло Иванов получи червен картон за нарушение срещу него. Шансът Текпетей да бъде титуляр и на „Герена“ е почти нулев, защото едва ли може да издържи 90 минути. Вариантът е да влезе като резерва, но и това е малко вероятно.

Още: "Син" ад чака Лудогорец на "Герена": Левски ще има мощна подкрепа

Бернард Текпетей

Проблемите с контузии на Лудогорец са най-сериозни в защитата

Липсата на Иван Йорданов също ще бъде проблем. Той обикновено не е титуляр, но е страхотно попълнение стане ли дума за запълване на дупки. Йорданов трябваше да е титулярен ляв бек, след като Антон Недялков няма да играе. Но решението се очаква да е различно, тъй като по левия фланк на защитата би трябвало да започне Сон, а отдясно да действа Йоел Андерсон. Шведският национал записа няколко минути в края на мача срещу Локомотив Пловдив, тъй като тъкмо се бе завърнал от контузия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Лудогорец Антон Недялков Първа лига Бернард Текпетей Руи Мота
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес