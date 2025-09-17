Хулио Веласкес може да "уволни" треньора на Лудогорец! Има неочакван фаворит за поста на Мота

Бъдещето на старши треньора на Лудогорец зависи от предстоящия развой на събитията на "Герена". В петък лидерът в класирането Левски посреща разградчани в мач от деветия кръг на Първа лига, който ще бъде решаващ за Руи Мота. Под негово ръководство "орлите" се справят неубедително, след като записаха две равенства от началото на сезона и за малко да изпуснат участие в Лига Европа. Това сериозно разклати стола на португалеца, а една загуба срещу "сините" на Хулио Веласкес, които се намират в добра форма, може да сложи край на престоя му в Разград.

Лудогорец може да остане без треньор след мача с Левски

За несигурността около бъдещето на Мота съобщи "Тема Спорт". В информацията се сочи, че ръководството на Лудогорец трескаво се оглежда за нов наставник. За разлика от други години обаче шефовете нямат готов временен вариант. През години постът бе поверяван на три пъти на Станислав Генчев, а през миналия сезон - на Захари Сираков. Генчев обаче е на пълен работен ден в Локомотив София, докато Сираков преди дни се раздели с втория отбор на "орлите".

Спрягат познато име за заместник на Мота

По последна информация Лудогорец може да предприеме неочакван ход по треньорския си казус. Шефовете на раззградчани обмислят възможността да върнат начело на отбора бившия наставник Игор Йовичевич. Хърватинът изведе тима до три титли миналия сезон, но бе заменен през лятото. Основен мотив за раздялата беше, че с играта на "орлите", показана под негово ръководство, няма да се справят на европейската сцена. Оттогава Йовичевич е без отбор, а завръщане в Разград не изглежда никак невъзможно.

