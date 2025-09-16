"Син" ад чака Лудогорец на "Герена": Левски ще има мощна подкрепа

Българският футболен гранд Левски посреща шампиона Лудогорец в петък вечер в пряк сблъсък за първото място в класирането в Първа лига, а "сините" се очаква да получат пълна подкрепа на своя стадион "Георги Аспарухов". Три дни преди мача, от Левски вече са продали над 10 500 билета, което е почти 2/3 от пълния капацитет на стадиона. Очаква се до петък да бъдат изкупени всички билети.

Левски пълни "Герена" до краен предел за трети път през сезона

Стадион "Георги Аспарухов" е с капацитет 16 514 места. Билетите за сектор "А" вече са изчерпани - още от вчера. Към днешна дата - 16 септември, са изкупени и 2/3 от билетите в сектор "В". В сектор "Б" са продадени едва 1500 билета, но този сектор по всяка вероятност ще бъде препълнен до краен предел, тъй като там се позиционира най-шумната агитка на столичния гранд.

Така Левски ще има възможността да напълни стадион "Георги Аспарухов" за трети път през този сезон. "Сините" играха пред пълни трибуни и в евромачовете срещу Апоел Беер Шева и Сабах, а сега ще имат тази чест и във вътрешния шампионат за най-важния двубой от първия полусезон. Припомняме, че Левски влиза в дербито с аванс от две точки пред Лудогорец, който допусна грешна стъпка срещу Локомотив Пловдив в последния кръг.

