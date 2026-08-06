Макаби Тел Авив – ЦСКА: Кога и къде да гледаме първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа?

Носителят на Купата на България ЦСКА гостува днес на израелския гранд Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Класирането напред е от изключителна важност и за двата отбора, тъй като достигане до плейофите на втория по сила турнир на Стария континент гарантира минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

Макаби – ЦСКА: Начален час и ТВ

ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира последователно северноирландския Дери Сити и азербайджанския Карабах. Макаби, който стартира участието си от втория кръг, достигна до този етап от надпреварата след две поредни победи над молдовския Шериф Тираспол.

В колко часа започва мачът между Макаби и ЦСКА?

Двубоят между Макаби Тел Авив и ЦСКА е част от ранната програма на Лига Европа. Срещата е насрочена за 19:00 часа българско време, като заради напрегнатата обстановка в Израел и региона ще се проведе в грузинския град Батуми.

Коя телевизия ще излъчва срещата Макаби – ЦСКА?

Мачът между Макаби и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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